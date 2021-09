Snel en smakelijk eten zónder poespas

Als je hen naast elkaar ziet, is meteen duidelijk dat zij zussen zijn. Pauline en Annika Weuring werken al elf jaar intensief met elkaar samen. Foodblog ’Uit Paulines keuken’ is in die periode een professionele BV geworden.

„Als je ons vroeger had verteld dat we samen een bedrijf zouden runnen, hadden we je uitgelachen. We maakten namelijk best vaak ruzie. Maar we kunnen samen goed door één deur”, lacht Pauline. „Voor hetzelfde geld hadden we elkaar de tent uitgevochten. haha.” Pauline doet de recepten, Annika is van de styling en fotografie. Niet dat de dames het helemaal alleen doen want ze hebben ook medewerkers.

De basis kregen ze tijdens hun jeugd mee, op het platteland van Groningen. Daar aten ze weliswaar niet heel spannend, maar wel vers. Pauline: „We woonden in een dorp met amper 500 inwoners. We hadden een eigen moestuin met verse sperziebonen, tomaten en sla. Aardappelen haalden we om de hoek bij de boer en vers brood bij de warme bakker.’

Ⓒ Marianne Snel

„We zijn weliswaar met goede en verse ingrediënten opgegroeid, maar wat er op tafel kwam, was totaal niet spannend: gekookte of gebakken aardappelen, vlees en groente. In het weekeinde patat, bami of spaghetti. Mijn oma maakte daarentegen heel veel zelf, van taarten tot kroketten. Reuzeleuk om mee te helpen.”

De basis van het koken leerde Pauline later op de Hotelschool, terwijl ze thuis verder in de keuken experimenteerde. Ondanks die hotelschool kwam zij op een kantoor terecht, totdat haar zus tipte om een blog te starten. Eerst als leuke verwijzing naar recepten voor vrienden, tien jaar later later voor heel Nederland.

In hun derde boek Lekker makkelijk ligt de focus op eenvoudige, snelle gerechten voor mensen met weinig tijd. Annika: „Ik zeg altijd dat je maar een handvol ingrediënten nodig hebt om iets lekkers te maken, maar zorg er wel voor dat je verse, smaakvolle producten kiest zoals rijpe, sappige tomaten in plaats van waterige. Dan heb je niet veel meer nodig. Alle recepten bestaan uit maximaal tien ingrediënten. Daarnaas is er een hoofdstuk met recepten die uit zes ingrediënten bestaan.”

Knapperig

Pauline neemt sowieso graag de makkelijkste weg in de keuken. „Waarom zou je Italiaanse gnocchi per se eerst koken als je die ook meteen kunt bakken waardoor het ook nog lekker knapperig wordt? Dat scheelt weer een pan! Zo zoek ik altijd naar slimmigheden.”

Italianen zullen er misschien van gruwelen en het recept voor Indiase butter chicken zou mijn moeder waarschijnlijk doen ontploffen. Doe je de gerechten die soms zo worden vereenvoudigd, op deze manier nog eer aan? „Dat commentaar krijgen we wel vaker, haha. Voor mij is koken juist variëren en je eigen draai aan eten geven. Ik volg nooit trouw een recept, maar doe altijd iets anders. Zo blijft koken leuk. Het moet beslist geen examen worden.”

Aan de basis van alle recepten ligt een gigantisch Excel-bestand. „Smaakcombinaties, recepten, ideeën, technieken: ik schrijf het allemaal op.”

In Lekker makkelijk komen leuke recepten met ravioli, gnocchi of falafel voorbij. Het gebruik van voorverpakte producten daarbij was een bewuste keuze. Pauline: „Natuurlijk kun je zelf die pasta of kruidenmix maken, maar het doel van ons boek is lekker en makkelijk. Bovendien gebruik je ook verse ingrediënten in de recepten.”

Een van die gerechten is kabeljauw met ovengebakken krieltjes. „Visbereiding schrikt mensen soms af omdat de garing zo nauw luistert. Maar je kunt vis en groente makkelijk iets later bij die krieltjes in de oven leggen.”

Niet nodeloos ingewikkeld of pretentieus, maar toegankelijk: Paulines filosofie in een notendop. Daarom ook geen belerende woorden over lokaal of biologisch.

Pauline: „Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die honderd procent biologisch eten. Die afweging kun je zelf maken. Ik vind het al winst als mensen hierdoor vaker met verse ingrediënten koken.”