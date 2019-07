Recept van de dag: vijgencompote

Nodig voor twee personen:

• 4 verse vijgen, zo van de boom

• 2 dl witte witte wijn

• 50 gr suiker

• 1 zakje vanillesuiker

• 1 stuk citroenschil

• 2 eetl crème fraîche

Bereiding:

Breng witte wijn aan de kook met suiker, beetje vanillesuiker en citroenschil. Leg dan de vijgen twee minuten in kokend water en spoel ze met koud water weer af. Nu mogen ze in de suikersiroop. Houd tegen de kook aan, minstens vijf minuten. Haal ze uit de siroop, kook de siroop in en giet die weer over de vijgen. Samen nog een uur of twee in de ijskast en je hebt heerlijke vijgencompote. Serveer met een dot crème fraîche.

Oh, ja, heel lekker is ook vijgen in goeie vermout leggen. Paar uur. Dan die vermout met wat suiker inkoken en dat weer over de vijgen schenken. Koud serveren.