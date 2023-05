Lezersreis: Zomeren op Vlieland

Geniet met dit arrangement drie dagen van de serene rust en open ruimte op Vlieland. Laat de dagelijkse sleur achter je, stap aan boord van de veerboot en het plezier kan beginnen! Verdwaal in de bossen, fiets van Oost naar West, beklim de Vuurboetsduin voor een panoramisch uitzicht over het hele eiland en ervaar de charme van de schilderachtige Dorpsstraat. Dit is puur genieten op Vlieland!

WestCord Strandhotel Seeduyn

De locatie van Strandhotel Seeduyn is echt uniek in Nederland, gelegen op de eerste duinenrij met adembenemend uitzicht over het strand en de Noordzee! Alle kamers beschikken over een eigen terras of balkon.

Ook in het hotel zal je je niet snel vervelen. Neem plaats in de gezellige brasserie, speel een spelletje tennis of ontdek Vlieland te paard vanuit de nabijgelegen manege.

Slechts een paar stappen buiten en je bevindt je op het uitgestrekte Noordzeestrand. Sla rechts of links af en maak een ontspannende lange strandwandeling.

Heb je behoefte aan totale ontspanning? Kom tot rust bij WellCome Wellness, het wellnesscentrum van Strandhotel Seeduyn. Laat je verwennen in de 900m² grote wellness faciliteiten, met diverse sauna's, dompelbaden, een binnenzwembad en behandelruimtes!

3 dagen (2 nachten) vanaf €139 p. p.

Arrangement

2 x overnachting in een comfortabele kamer

2 x uitgebreid ontbijtbuffet

Welkomstcocktail in het restaurant

Vlieland welkomstpakket

Gratis busvervoer op het eiland

Bagageservice van en naar de veerboot

Reserveren en informatie

Verblijf is mogelijk tot en met 30 september 2023 op basis van beschikbaarheid.

Prijs is op basis van 2 personen in een Superior kamer.

Toeslagen en voorwaarden zie website.

Boeken

westcordhotels.nl/vrij of bel WestCord Strandhotel Seeduyn via 0562-451560 o.v.v. ‘VRIJ’.