Zin in een stedentrip naar Dublin? Dit zijn de hotspots

3 x plekken om te shoppen

Grote winkelketens

In Henry -en Grafton street bevinden zich de grote winkelketens. Arnotts, bijvoorbeeld, het oudste en grootste warenhuis van Dublin. Te vergelijken met de Bijenkorf. Het gebied eromheen is zeker net zo interessant. 12 Henry St

Walvis

De gigantische walvisschedel met zilveren rand in Decor (6) trekt meteen de aandacht. Voor 26.000 euro mag ie mee. Kunstenaar Dr. Dublin heeft nog veel meer rare, bijzondere, objecten gemaakt. Wat te denken van een bronzen krokodil van 3 meter? 14a Wexford St

Design

Clare en Laura verkopen in hun Irish Design Shop niet alleen eigen zelfgemaakte sieraden. Ze kiezen de beste Ierse ontwerpers die hun handige en vooral mooie gebruiksvoorwerpen hier mogen verhandelen. Kleinschalig en uniek. 41 Drury St

4 x leuke dingen om te doen

Tropisch

Ⓒ Frank van der Vleuten

De rustgevende National Botanic Gardens (1) liggen net buiten het centrum. De sierlijke smeedijzeren glazen kassen zitten vol met palmen en andere tropische planten uit de hele wereld. Pal naast de tuin ligt trouwens Glasnevin cemetery. Laat je rondleiden op dit Victoriaanse kerkhof en ga terug in de tijd. De gids vertelt graag over degenen die hier rusten. Finglas Road

Klein

Ⓒ Frank van der Vleuten

The little museum of Dublin (3) vertelt aan de hand van gebruiksvoorwerpen, boeken en schilderijen het verhaal van de Ierse hoofdstad in de 20e eeuw. De complete collectie in dit museum is door de inwoners gedoneerd en tentoongesteld. De rondleiding is bij de entree inbegrepen. Op de tweede verdieping is een kamer geheel gewijd aan de Ierse band U2. 15 St Stephen's Green

Privétour

Ⓒ Frank van der Vleuten

De sympathieke stadsgids Conor laat ons de mooiste plekken van Dublin zien. Niet de geijkte toeristische dingen, maar de verborgen juweeltjes. Bovendien luistert Conor naar persoonlijke wensen. Zijn tip: Frank Ryans bar in Queen Street. Een topplek met live muziek! Cityunscripted.com

Uitwaaien

Ⓒ Frank van der Vleuten

Met de trein naar Howth (2) en dan een wandeling langs de kust, omhoog de berg op. De sterke zeewind in je gezicht en de vergezichten over zee. Puur genieten. Sluit af met een gebakken vis en een Guinness en je dag kan niet meer stuk. Howth Pier

3 x lekker eten en drinken

Dorstlessers

De traditionele cocktailbar J.T. Pim's (4) heeft een menukaart met maar liefst 50 soorten gin. En een uitgebreide wijnkaart, ook per glas te bestellen. Maar vooruit, eerst een Guinness tegen de dorst! Een ruime bar met jong publiek en erg vriendelijk personeel. 4 South Great George's street

Oudste viszaak

Ⓒ 123rf

Leo Burdock (5) is de oudste fish & chips-winkel van Dublin (opgericht in 1913) en vrijwel iedere bekendheid is er weleens geweest, als je het bord met namen aan de gevel tenminste mag geloven. Van Edith Piaf tot Mick Jagger en iedereen daartussenin. 4 Crown Alley

Lekker gezond

Na alle drank en vettigheid is het tijd voor een 'balansdag'. Ga daarvoor naar Cracket Nut en neem de vegan-wrap met pittige falafel. De soep mag je zelf opscheppen. Als toetje is de biologische muffin de perfecte afsluiter, al zou je er ook mee kunnen beginnen. 71 Camden Street Lower

3 x fijne plekken om te slapen

Eenvoudig

Het Beresford Hotel biedt kamers verdeeld over meerdere panden. Een beetje gedateerd, maar de ligging maakt veel goed. Vlakbij het trein- en busstation en op loopafstand van de rivier de Liffey. Je ontbijt er ontbijt er voor €6,50 per persoon. beresfordhotelifsc.com

Tof hostel

De Ierse eigenaren van de The Generator (7) begonnen in Dublin ooit met een krakerscafé, weet onze gids Conor te vertellen. Inmiddels zijn ze wereldberoemd met hun hostelketen. Generator Dublin is gevestigd in de voormalige Jameson destilleerderij. In de lichte kleurrijke overdekte patio kun je rustig zitten. Al wordt er in het weekeinde ook gefeest met livemuziek. generatorhostels.com

Kasteel

Ⓒ Frank van der Vleuten

Een kans om in een 12e-eeuws kasteel met moderne inrichting te slapen. Het Contarf Castle hotel biedt ruime, rustige kamers en er loopt vriendelijk personeel rond. clontarfcastle.ie