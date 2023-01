Tips voor een stijlvol én duurzaam interieur

Bespaar energie

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om energie te besparen. Een goede stap is het vervangen van je radiatoren door zogenaamde lage temperatuur radiatoren zoals de Low-H2O radiatoren van Jaga. Dankzij de speciale Low-H2O techniek besparen zij nóg meer energie. Ze bevatten namelijk veel minder water, warmen daardoor sneller op en geven deze warmte nog beter af. Zo heb je minder gas nodig en bespaar je op je energierekening.

Duurzame bank

Ⓒ duurzaam gemaakte sofa Wilson van Sofa Company

Je herkent meteen de Scandinavische en monochrome woonsfeer in dit interieur van Sofa Company. De tijdloze en rustgevende stijl is natuurlijk en duurzaam. De nieuwe 3-zitsbank Wilson met bijpassende tafel en fauteuil is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en is slijtvast door het handgemaakte, houten frame.

Meer groen

Ⓒ plantenwand van Skogluft en kandelaar monolith van Northern

Wil je meer de natuur in huis halen voor een gezonder binnenklimaat en een beter humeur? Monteer dan de Skogluft Living Wall op de muur en kies een klimop plant naar keuze. Met dit systeem geef je de planten om de drie weken water dus de ‘groene wand’ is heel makkelijk in onderhoud. Het effect van dit tuintje aan de muur is groots. Je kunt ook de hele wand vullen met groene decoraties; planten stimuleren de concentratie dus dit is ook een idee voor in je kantoor.

Handgemaakt

Ⓒ handgemaakt keramiek van Marjoke de Heer

Met dit keramieken servies van Marjoke de Heer creëer je een serene sfeer op tafel. Het is een leuke tip om haar Atelier Keramiek eens te bezoeken in Amsterdam en Marjoke aan het werk te zien. Het handgemaakte karakter van het keramiek maakt het ook uniek en duurzaam.

Energie-opwekker

Ⓒ kristal kaars van Love and Stone en Koa Yoga

Bijzonder: drie ruwe, kristallen kwartssteentjes die in deze keramische geurkaars zijn gestoken wekken energie op. Een ruwe kristalkwartssteen is de meestersteen voor directe energie, helderheid en intentie. Deze handgemaakte kaars is met biologische Zweedse sojawas gemaakt in de eigen fabriek van Love and Stones in Mallorca.

Tijdloos badkamerdesign

Ⓒ De Conca badkamercollectie van Ideal Standard

Geef de badkamer een tijdloze en stijlvolle inrichting met de Conca collectie van Ideal Standard. Dit sanitair is oorspronkelijk ontworpen door meesterontwerper Paolo Tilche in 1972 en heeft nu een complete re-styling gekregen van ontwerpers Ludovica en Roberto Palmoba. Het nieuwe Conca design straalt puurheid uit met de ronde en organische vormen. Dit geeft de badkamer een rustgevende sfeer.

Schoon en droog

Ⓒ Zeep van Botma & Bennekom

Met Botma & Bennekom kun je op een duurzame manier op je hygiëne letten. Deze handgemaakte zeep gebruik je voor meer dan alleen je handen. De duurzame handdoeken van Duplex textiel zijn gemaakt van GOTS gecertificeerd bio-katoen.

Onder de wol

Ⓒ Merino wollen deken van Yumeko

Deze yumeko plaid van merinowol heeft de natuurlijke kleuren van schapen. Deze wol is geheel vrij van nare chemicaliën. De dekens zijn het hele jaar door te gebruiken omdat ze goed ademen, zeer goed verwarmen, uitstekend vocht opnemen en weer afgeven. Ook hebben ze een zelfreinigend vermogen. Fijn voor op het bed maar ook heel goed voor op de bank of buiten in de tuin.