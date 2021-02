Is jouw kat gek op kattengras? Dierenarts Piet legt uit waarom

Als ik een zieke kat op mijn spreekuur krijg, stel ik altijd veel vragen om erachter te komen waarvan deze poes of kater last heeft. Hoe er wordt gegeten en of er wordt gebraakt, bijvoorbeeld. Vaak antwoorden baasjes dat katten braken omdat ze kattengras hebben gegeten.

Dat wekt inderdaad braken op, maar een kat eet niet voor de lol gras om vervolgens over te geven. Ze eten gras omdat ze misselijk zijn en met een beetje mazzel wordt de misselijkheid minder nadat er is gebraakt.

Dit systeem werkt heel goed als het om haarballen gaat; katten wassen hun vacht met hun ruwe tong en ’kammen’ er losse haren mee uit. Die haren slikken ze door en poepen ze deels weer uit. Ze kunnen echter ook haarballen in de maag of darmen vormen. Zo’n haarbal irriteert het maagdarmkanaal en door kattengras te eten, komen ze er aan de voorkant uit en komt de haarbal niet klem te zitten.

Er zijn ook andere gezondheidsproblemen die een kat misselijk maken, waarbij een kat kattengras (of iets anders wat de maag prikkelt) eet om te kunnen braken. Denk aan nier- of leverproblemen. In dat geval lost overgeven niets op en moet je dierenarts de oorzaak van de misselijkheid opsporen.

Als een kat vaker dan twee keer per week overgeeft (zeker als dit normaal gesproken zelden gebeurt), is het verstandig om hem te laten nakijken. Daarnaast kun je haarballen voorkomen door met een vlooienkam de losse haren uit de vacht te kammen. Dat is ook een goed moment om op vlooien te controleren; die geven pijn en jeuk en zorgen ervoor dat je kat zich overmatig zal wassen en meer haren binnenkrijgt.

Kattengras is een veilige manier om een haarbal eruit te krijgen. Andere grassoorten zijn gevaarlijk omdat ze in de maag, keel en zelfs neusholte kunnen blijven hangen, waarbij nare ontstekingen kunnen ontstaan. Zonder kattengras zal je kat plastic of (giftige) planten eten, met alle gevolgen van dien.

Twee keer per week goed die losse haren uit de vacht kammen én op vlooien controleren kan een hoop misselijkheid en pijn voorkomen. Als je je kat daarna beloont, zal hij er zelfs om komen ’vragen’.

