Deze fles uit de Rhône is een echte witte wonderwijn

Het voelt goed om terug te zijn!

Ik ben een vrouw die ervan houdt van altijd buiten zijn. Toen het afgelopen zomer veel regende, zat ik gewoon buiten op de veranda bij mijn pipowagen. Ook toen het nog geen strandweer was, gingen we tijdens ons jaarlijks familie-uitje gewoon achter het Circuit Zandvoort kamperen.

Heerlijk urenlang wandelen over het strand, chic uit eten en uiteraard in zee zwemmen. Even niks en in het nu. Stilstaan bij herinneringen die er in in jouw hoofd zijn, maar niet meer in de realiteit.

Fijn, fris en fruitig

Toen ik na een heerlijke duik uit zee liep, voelde ik me als de verfrissende witte wijn die ik de avond ervoor in een bistro in het centrum van Zandvoort had gedronken. Fijn en zacht, fris, fruitig en krachtig, maar toch soepel. Het was een witte Côtes du Rhône.

Het Rhônedal, een van de oudste wijngebieden van Frankrijk, kent maar liefst 21 verschillende druivenrassen. Côtes du Rhône staat veelal bekend om zijn kruidige rode wijnen, maar van de witte variant slaat mijn hart altijd een slag over. Traditionele witte druivenrassen uit de zuidelijke Rhônestreek worden gebruikt voor de wijn van deze week: Grenache blanc, Viognier samen met wat Roussanne en Marsanne en extra Clairette voor meer frisheid.

Deze druivenrassen staan op wijngaarden met veel grote keien tussen de wijnstokken. Deze zogenoemde galets hebben een bijzondere functie. Overdag pakken ze het warme zonlicht op dat ze ’s nachts weer aan de wijnstokken afgeven. Deze wijnstokken hebben het namelijk best koud door de constante koude mistralwind die van noord naar zuid waait.

Kruikjes

De galets zijn eigenlijk warme kruikjes voor de druiven. Die krijgen daardoor dag en nacht warmte en rijpen langzaam tot zeer smaakvolle druiven met veel sap en complexiteit.

De vijf verschillende witte druivenrassen samen geven de wijn diepgang maar toch toegankelijkheid in geur en smaak. Een kwart van de wijn heeft kort op gebruikte eikenhouten vaten gelegen. Daardoor is hij wat voller en gestructureerd, maar zonder een enorme houtsmaak die de nuances verbergt.

Het tropische fruit als perzik en abrikoos wordt omlijst door een zacht-romige structuur waarin de witte kruidigheid nog steeds uitblinkt. De perfecte wijn voor een zomer die maar niet wilde doorbreken.

Deze ’La fleur solitaire’ (muurbloempje) is een breed inzetbare wonderwijn. Combineer ’m met visgerechten zonder uitgesproken sauzen. Denk ook eens aan de Afrikaanse keuken als Marokkaanse tajine en specerijen als kaneel, kardemom of ras el hanout.

2021, Côtes du Rhône blanc, La Fleur Solitaire, Boutinot uit de Rhône in Frankrijk. €11,85 bij perfectewijn.nl.