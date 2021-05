Hotel van de week: grandeur in voormalig klooster in Sittard

Het begin is alvast goed: geen parkeerellende bij dit hotel, gevestigd in een voormalig kloostercomplex. Soepeltjes rijden we het alleen voor gasten toegankelijke deel van de grote ODA-parking in.

Via een passage binnendoor komen we in de receptie uit. Daar worden we ontvangen met de typisch Limburgse, bourgondische hartelijkheid. We hebben vooraf online kunnen inchecken dus weinig echte formaliteiten; op naar de kamer. Onderweg gluren we even in de 14e-eeuwse gewelven, sfeervolle ruimtes waar je lekker kunt zitten met koffie of een aangenaam glas.

Want dit pand heeft grandeur en historie. Het gotische pand is een voormalig middeleeuws Ursulinenklooster. Een van de zijbeuken werd in 1843 een kostschool voor meisjes. De oprichtster was Angela Merici naar wie het hotel is vernoemd.

Vanuit de kamer kijken we uit op de strak aangelegde kloostertuin. Binnen warme kleuren: petrolgroen, oudroze en kerriegeel. Achter het bed kleurig botanisch behang en een wand die gelukkig is geplastificeerd, want we gooien er meteen een volle kop koffie tegenaan... Oeps! Nespresso overigens, die je op de kamer kunt zetten.

Toilet en douche zijn aparte ruimtes, altijd fijn. De regendouche is groot en krachtig met een aangenaam geurende fles douchegel aan de wand. Volop dikke witte handdoeken aanwezig, net als en koelkastje. Maar waar is de televisie? Ah! Verborgen achter twee verschuifbare glas-in-loodpanelen, helemaal in stijl.

We gaan kijken bij hotelrestaurant George’s. Wat een prachtige, art deco-achtige setting met kleurige glas-in-loodramen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we hier helaas nog niet dineren, maar de keukenequipe is wel vol aan de slag met afhalen. Ruim voor aankomst in het hotel vonden we al de menukaart in de mailbox met daarin keuze uit vele voor- en hoofdgerechten, desserts en borrelplanken.

De zalm en biefstuk van de haas nemen we mee naar de kamer maar kunnen – als je het niet erg vindt om vroeg te dineren – ook tot 18.00 uur op het terras worden geserveerd.

We leveren ’s avonds de keuze voor het ontbijt in en halen de volgende ochtend een compleet pakket inclusief gloeiendheet roerei, vers fruit en dito jus d’orange en knapperige broodjes op.

Dan is het tijd om de nieuwsgierigheid te bevredigen. Want waar gaan die wandelaars toch heen die voor de kloostertuin langs lopen? Ze verdwijnen in een mysterieuze poort. Die blijkt uit te komen op de Markt van Sittard.

Gaan we daarna rechts, dan komen we uit in het sfeervolle kloosterkwartier met geplaveide straten, de basiliek en het voormalige Dominicanenklooster. Een aangename verrassing, zo’n historisch ommetje in de ochtenduren, helemaal passend bij de grandeur van Hotel Merici.

In ’t kort

Interieur

Warme kleuren, veel petrolblauw en kerrie met goudkleurige accenten. Een mooie combi van design en historie.

Locatie

Midden in het gerenoveerde kloosterkwartier van Sittard, vlak bij de Markt.

Service

Limburgs-warm, gezellig, alles met die aangename zachte G.

Praktisch

Kamerprijs vanaf 99 euro. Parkeren kost 12,50 per overnachting.

mericihotel.nl