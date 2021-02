Smaaktest: deze pepermuntjes zijn door ons als beste getest

Pepermuntjes doen collega’s denken aan opa die steevast een rolletje in zijn zak heeft. Lekker voor een frisse adem, al is het niet iets wat je achter elkaar weg snoept.

Het belangrijkste ingrediënt van pepermunt is pepermuntolie die uit de pepermuntplant wordt verkregen. Verder bevatten pepermuntjes (een hele hoop) suiker, gelatine en Arabische gom.

De beroemdste merken zijn Wilhelmina en KING. Eerstgenoemde werd in 1892 door de firma Fortuin op de markt gebracht; een eerbetoon aan de toen 12-jarige koningin Wilhelmina. KING kent ook een lange geschiedenis: sinds 1902.

Het merk heeft niets met het koningshuis te maken en staat voor Kwaliteit In Niets Geëvenaard. Ze werden decennialang gemaakt door suikerwerkbedrijf Tonnema uit Sneek dat ook de beroemde Rang-snoepjes maakte. Sinds 2012 in handen van de Zweedse multinational Cloetta.

"Pepermunt bestaat grotendeels uit suiker"

Collega’s waren licht geschokt toen ze ontdekten dat peperpunt voor 95 tot 99 (!) procent uit suiker bestaat. „Gelukkig eet je niet zomaar een rol weg”, klonk het nuchter. We gingen voor de reguliere pepermunt, niet extra sterk.

Naast Wilhelmina en KING is er English peppermint (van Fortuin, het bedrijf achter Wilhelmina) en hebben alle supers hun eigen huismerk. Alleen 1de Beste van Dirk/Dekamarkt en Nord Fresh van Lidl konden zich met de pepermuntgiganten meten. Omdat de bite precies goed is (zonder dat je kroon breekt), de pastilles niet verkruimelen en de muntsmaak blijft hangen. Toch lieten KING en Wilhelmina de concurrenten mijlenver achter zich.

1

KING doet bovengenoemde afkorting eer aan. Zou het misschien ook een stukje nostalgie zijn? „ Verkruimelt niet., ook niet achterlijk dik.” „Lekker. Deze blijft de King.” €0,85 per 100 gr

2

Op een tweede plek staat Wilhelmina pepermunt. Of je van dat gladde laagje houdt, is een kwestie van smaak. „Als je kauwt, krijg je echt een munt-kick.” Overigens vielen de kleine pepermuntjes veel meer in de smaak dan de grote variant. €0,86 per 100 gr

3

Een knappe derde plek voor 1de Beste van Dirk/Dekamarkt. „Dit zijn wel flinke units, zeg.” „Echt minty.” „Heeft iets weg van pepermuntkussentjes.” „Lelijk zakje, wel een goede smaak.” €0,30 per 100 gr

4

English Peppermint van Dokkum D.F, het bedrijf achter Wilhelmina, doet ook goede zaken. „Fijne structuur.” „Was bang dat mijn kroon stuk ging, maar het valt mee met de hardheid.” „De smaak is wel snel weg.” €0,28 per 100 gr (zakje i.p.v. rolletjes)

5

Lidl is hekkensluiter met NordFresh. „Verreweg de sterkste smaak.” „Verrassend.” Dat komt door de menthol die aan deze variant is toegevoegd. Maar de smaak is ook niet zo heftig dat-ie in de categorie ’Extra Strong’ hoort. Daarom toch in de top vijf.