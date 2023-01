’Lang leve de grote gele M!’

Gevaarlijk

„In de zomer van 2019 doken mijn dochter en ik begeleid met haaien, vlak bij West Palm Beach in Florida. Dobberend aan het touw van de boei kwamen ze in groten getale op armlengte langs. Terug in ons hotel zochten we op internet naar de gevaren en de kans op een aanval van een stierhaai. Tot onze grote schrik stond dit type haai op de derde plaats van gevaarlijkste soorten, terwijl wij anders waren geïnformeerd: alles zou volledig veilig zijn. Een waanzinnige ervaring, maar ook spijt.”

Noodweer

„Onderweg naar Florida raakten we na zo’n tien uur, in de buurt van de eindbestemming Sanford, in noodweer verzeild. Na een half uur volgde de mededeling dat we zouden uitwijken naar Miami, zo’n uur zuidelijker. Eenmaal geland moesten we ons met 200 andere gedupeerden ’invechten’ in bussen die halsoverkop waren opgetrommeld. Na 3,5 uur kwamen we in Sanford aan waar we een auto hadden gereserveerd om in anderhalf uur naar ons hotel in Cocoa Bach te rijden. Het herstel van deze horrortocht kostte ons twee vakantiedagen.”

Onwel

„Samen met mijn schoonmoeder waren we met ons gezin van vijf op reis door Java in Indonesië. We zouden de Prambanan-tempel in de omgeving van Yogyakarta bezoeken. Ik had een onbestemd gevoel in mijn buik en ging even op een muurtje zitten. Ik kwam bij, languit liggend op het stenen terras, een kleine wond op mijn voorhoofd en een ongeruste Amerikaan over me heen gebogen. De tempelassistenten hielpen me overeind.” Met grote schaamte schoof ik de rubberen onderkant van de vloermat onder mijn onwelriekende zitvlak.

Oeps!

„We wilden onze kinderen met de klassieke Chinese opera in Peking laten kennismaken. Eenmaal in de zaal met het licht uit draaide mijn jongste dochter zich binnen vijf seconden naar me toe met de vraag: ’Pap, duurt het nog lang?’”

Voedsel

„Tijdens onze rondreis van drie weken door China, met nog jonge dochters, stond tijdens een boottocht over de Li-rivier een fles met een dode slang op tafel. Hiermee daalde de eetlust tot nul. Eenmaal in Yangshuo spotten we tot grote opluchting het restaurant met de vertrouwde gele M!’

Advies

„Voor de kinderen een reisschrift met harde kaft om te tekenen, te plakken en te kleuren. Zo hebben we in de boekenkast een rijtje dikke reisverslagen staan waarin regelmatig wordt gelezen.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.