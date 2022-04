Zo maak je perfect gepocheerde eieren

Basisrecept voor gepocheerde eieren

Breng een grote pan met water zachtjes aan de kook. Breek een ei in een fijne zeef boven een kom. Laat het waterige wit in de kom eronder ‘lekken’. Breng nu het ei voorzichtig over in een kleine kom, dit zorgt ervoor dat er geen lange, tentakelachtige slierten eiwit aan je ei zitten.

Roer een paar keer in een pan met kokend water om een zachte draaikolk te maken. Laat het eitje uit de kom nu zachtjes in het oog van de draaikolk glijden, en laat het water zachtjes ronddraaien om het eiwit zodat het ei compact blijft en niet uitwaaiert in de pan. Als je pan ruim genoeg is kun je 4 eieren tegelijkertijd maken.

Kook tot het eiwit net gestold is, maar de dooier nog erg zacht is. Hoe check je dat? Schep het ei met een schuimspaan voorzichtig uit het water en druk zachtjes op de dooier om te voelen of hij nog zacht is. Dit duurt ongeveer 2,5 minuut vanaf het moment dat het ei het water raakt. Maar vertrouw niet blind op de tijd, eieren zijn nou eenmaal niet allemaal even groot.

Als het ei klaar is, schep je het ei met een schuimspaan uit het water en leg je het voorzichtig op een verwarmd bord. Breng de eieren vlak voor het serveren op smaak met zout en peper.

Do: maak de gepocheerde eieren van tevoren

Pocheer eieren voordat je naar bed gaat en je hebt ‘s ochtends een heerlijk ontspannen paasontbijt.

Eieren kunnen namelijk één dag van tevoren worden gepocheerd. Zodra je ei klaar is leg je het ei in een kom met ijswater zodat je het kookproces direct stopt. Laat het ei afkoelen en bewaar in de koelkast. Zodra je het ei wil serveren breng je water aan de kook. Zet het vuur heel laag en voeg het ei een minuutje toe zodat het weer warm is.

Don’t: azijn in het water

Azijn verstevigt het eiwit nog voordat de eidooier gaar is. Dat zorgt ervoor dat je gepocheerde eitjes niet die mooie glans hebben en eerder taai en kalkachtig aanvoelen dan zacht en zijdeachtig.

Don’t: zout in het water

Gezouten water zorgt er ook voor dat het eiwit wat kalkachtig wordt. Wil je zout? Bestrooi je eitjes dan aan tafel, of in ieder geval ná het pocheren.

Do: gebruik een pan met een deksel

Gebruik een koekenpan of een andere ondiepe pan waar je een deksel op kunt plaatsen. De pan moet diep genoeg zijn voor een laag water van ten minste 5 cm. Een pan met een diameter van 20 cm werkt perfect voor 2-4 eieren, en een pan van ongeveer 30 cm biedt genoeg ruimte voor een dozijn eieren.

Do: koop een schuimspaan

Een schuimspaan zorgt ervoor dat je de eieren uit het kookvocht kunt vissen zonder het water mee te nemen. Zo voorkom je een waterbad op je bord en kun je de eieren veel voorzichtiger uit de pan tillen.

Do: keukenpapier

Zelfs als je een schuimspaan gebruikt, bestaat de kans dat er extra water op je bord belandt. Dep je ei daarom droog met een stukje keukenpapier.

Don’t: matige eieren

Logisch, en toch vergeten we vaak dat onze ingrediënten de uitkomst bepalen. Met andere woorden, koop verse biologische eieren. Die zijn stukken smaakvoller en behouden hun vorm veel beter. Bonus: eieren van hoge kwaliteit hebben vaak een zonnige eidooier die oranje kleurt in plaats van flets geel.