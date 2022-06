Dit kun je doen als je handdoeken voelen als schuurpapier

H.M. de Man- Geldof: „Sinds kort hebben wij een Bosch wasmachine. Mijn was is nu na het drogen aan de waslijn of in de droger hard. De handdoeken lijken en voelen als schuurpapier. Werkazijn en minder wasmiddel werken niet. Ik heb werkazijn toegevoegd en minder wasmiddel en ook twee keer gecentrifugeerd, maar geen resultaat.”

Zamarra: „Het zou kunnen dat het wasmiddel te snel wegloopt uit het wasmiddelenvakje. Dat is op te lossen door wasmiddel in een wasbolletje rechtstreeks in de trommel te doen.”

Nagellak

Mariëlle heeft een tip. Ze schreef: „Ik heb altijd nagellakkrassen op mijn witte glanzende keukenkastjes. Aceton maakt de verf dof maar nagellakverdunner kun je probleemloos gebruiken. Online te koop van het merk Orly en daarnaast soms bij Etos van het merk Malva.”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl