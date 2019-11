Review: Call of Duty Modern Warfare

De grootste vraag van allemaal is hoe dat verhaal, de befaamde multiplayer en nieuwe SpecOps modus bevallen.

Wat is het?

Iedereen weet dat er morgen weer een dag is, net zoals iedereen weet dat er jaarlijks een nieuwe Call of Duty in de winkel ligt. Dit jaar komt de schietspellenreeks met een reboot van de meest geliefde serie in de reeks: Modern Warfare. Net als het origineel ga je in een bloedstollend verhaal op stap met Captain Price om de wereld te redden, maar dan met een twist. Wie de vijand is, is niet meer zo zwart-wit.

Het is aan jou om te oordelen wie een vijand is en hoeveel onschuldige mensen je mogelijk wel of niet om het leven brengt. Hierdoor zit je meer dan ooit met zweethanden te spelen, omdat je geen slecht geweten wilt overhouden aan het spelen van een game. Bloedstollende missies wisselen zich constant af met bombastisch spektakel dat je het gevoel bezorgt alsof je zelf in een oorlog beland bent.

Zodra je het avontuur met Captain Price erop hebt zitten is het tijd om deze voort te zetten in Special Ops. Hierin gaat het verhaal verder en wordt hier en daar een vette knipoog gegeven richting de originele Modern Warfare-trilogie. De gameplay hiervan is compleet anders, waarbij samenwerking de sleutel tot succes is. Het doel van jou en drie andere vrienden is om een aantal missies te ondernemen waarbij je steeds hordes van vijanden moet overleven.

Die samenwerking vindt in mindere mate ook plaats in de multiplayer van de game. Deze zit als vanouds bomvol met mogelijkheden om steeds sterker te worden en wapens te upgraden waardoor je gemakkelijk de tijd kunt vergeten terwijl je match na match speelt. De diverse strijdtonelen bieden samen met de verschillende gamemodi een uitgebreide ervaring waarin iedere Rambo zich volledig in kan verliezen.

Is het wat?

Misschien wel het tofste aan de multiplayer is de nieuwe game-modus Gunfight, waarbij je korte 2v2 matches speelt. Op bloedstollende wijze zit je samen te werken om de twee tegenstanders af te troeven, waarbij geluid zowel je grootste vriend als vijand kan zijn. Wie niet waakzaam is met zijn voetstappen kan maar zo zijn positie weggeven waardoor niet de vijand, maar jij onder de groene zoden belandt.

Tevens kun je in Modern Warfare de terugkeer van killstreaks verwachten, wat een welkome verandering is met de laatste jaren. Voorheen kon je met punten verzamelen extra mogelijkheden tijdens een match vrijspelen, maar daarvoor zal je nu toch echt weer de dodelijke Terminator die diep in je schuilt tevoorschijn moeten toveren.

Eventueel zou je je vaardigheden als moordmachine kunnen trainen in Special Ops, maar helaas komt deze modus niet zo heel goed uit de verf. Zo verschijnen vijanden soms op oneerlijke plekken waardoor het erg moeilijk wordt om de missie te winnen. Het lijkt alsof de balans zoek is en dat is frustrerend.

Bij de singleplayer, misschien wel het oogappeltje van de titel, is dat gelukkig niet het geval. Missies zitten strak in elkaar en vol memorabele momenten die niet snel overtroffen zullen worden. Dit heeft alles te maken met de ijzersterke performances van onder andere Barry Sloane als Captain Price en de heerlijke gunplay waar Call of Duty al jaren om bekendstaat.

Plus- en minpunten

+ Heerlijke gunplay

+ Memorable campaign

+ IJzersterke performances

+ Verslavende multiplayer

+ Gunfight is een groot success

- Special Ops slaat de plank mis

Conclusie

Al met al kunnen we dan ook stellen dat de reboot van Modern Warfare een groot succes is. De singleplayer is in jaren niet zo sterk geweest dankzij de toffe afwisselingen en impact die het op de speler maakt. Zodra je klaar bent is het misschien een idee om even Special Ops te checken voordat je doorgaat naar de mulitplayer. Waarschijnlijk is laatstgenoemde de reden om de komende maanden de game op te starten, want dankzij Gunfighten de terugkeer van Killstreaks is er genoeg reden om hele weekenden te verliezen aan een marathon van matches.

