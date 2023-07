Interieurtips: zo geniet je nog meer van je badkamer

Feel good

De transparante look van de nieuwe badkamercollectie Vitrium van Christian Werner voor Duravit is functioneel en heeft een verfrissend effect op de sfeer. De lineaire onderkast met een ronde overhangende opzetwaskom maakt dit meubel ook geschikt voor in kleine badkamers.

Handig

Ⓒ badkameraccessoires Zone Denmark

Kleine spulletjes in de badkamer berg je op een stijlvolle manier op met deze accessoires van Zone Denmark. Zo slingert er niets meer rond, maar heb je altijd een vast plekje voor je oorbellen, lenzen, zeep en tandenborstel.

Stoer

Ⓒ zwarte shutters van Luxaflex en vloer LayRed van Moduleo

Voor privacy in de badkamer is raamdecoratie een must. De Elements-shutters van Luxaflex zijn gemaakt van kunststof waardoor ze spatwaterproof zijn en makkelijk schoon te maken. De shutters zijn ook op draai-kiepramen toe te passen. Voor op de badkamervloer is de LayRed pvc-collectie van Moduleo met een mooie matte hout-,natuursteen- of betonlook optiek erg geschikt.

Hightech

Ⓒ badkamercollectie Vitrium van Christian Werner voor Duravit

De subtiele verlichte en half-transparante glazen fronten van deze badkamermeubelen uit de nieuwe Vitrium-collectie van Duravit creëren een luxe sfeer. De wastafel met een mat en fluweelachtig oppervlak is gemaakt van het nieuwe materiaal DuroCast UltraResist dat dankzij een extra laklaag ongevoelig is voor krassen en bovendien gemakkelijk is schoon te houden.

Hip

Ⓒ eikenhouten haakjes van Gejst en handdoeken Mette Ditmer

Een coole ophanghaak is handig en kan een echte sfeermaker. Ga bijvoorbeeld voor deze houten haakjes van Gejst of bevestig heel simpel een lange stalen gordijnrail met losse haakjes zodat je meer plek hebt voor handdoeken en je kleding.

Vurenhout

Ⓒ Nordus Vivid Spruce en waxinelichtje RO Denmark

Ben je dol op de Scandinavische woonstijl dan is dit een ‘op de natuur geïnspireerde’ stylingtip; de nieuwe collecties houtfineer van Leeuwerik zijn duurzaam gemaakt en geven het interieur van nu een hedendaagse en warme sfeer. Vooral vurenhout maakt een comeback en heeft een lichte, frisse look die ook in de badkamer kan worden toegepast.

Scandi-chic

Ⓒ opbergbakje met spiegel Slide van Frits Hansen

De Slide-serie van Fritz Hansen is een spiegeltje en opbergbakje ineen. Mooi en handig voor in de badkamer of slaapkamer.