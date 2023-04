Wegdromen: 6 x reizen als een vorst

Afgelegen luxe

Het is een van de minst bevolkte landen ter wereld, ongetwijfeld een van de redenen dat Harry en Meghan Namibië in 2018 kozen als bestemming voor hun huwelijksreis. Het land herbergt de meest luxe resorts ter wereld, veelal ver van de bewoonde wereld.

In de nationale parken maak je de mooiste wildsafari’s en ervaar je de hoogste zandduinen ter wereld, maar ook grootse ravijnen met indrukwekkende watervallen. Zowel Harry als Meghan heeft een zwak voor Afrika. Hun eerste vakantie ooit samen brachten ze in buurland Botswana.

Italiaanse idylle

Toscane is een van de geliefde bestemmingen van Prinses Beatrix en haar gezin. Ⓒ getty images

Al sinds 1975 komt onze koninklijke familie in het Italiaanse Toscane, waar zij in het dorp Tavarnelle Val di Pesa een vakantiehuis heeft. Prinses Beatrix kreeg de boerenhoeve met olijfbomen en een wijngaard van Italiaanse vrienden cadeau en liet het vervolgens grondig restaureren. Het vakantieverblijf werd van alle gemakken voorzien, waaronder een zwembad en een tennisbaan. Toscane is beroemd vanwege zijn glooiende groene landschappen en de wereldwijd geroemde Chianti-wijn.

Alle rust

Het Caraïbische eiland Mustique is geliefd onder leden van het Britse Koningshuis én beroemdheden. Ⓒ Getty Images

Het Carïbische privé-eiland Mustique in Saint Vincent en de Grenadines is al sinds de jaren 60 een geliefde vakantiebestemming van de Britse royals. Prinses Margaret kreeg er een stuk land en liet er een verblijf bouwen, waar bijvoorbeeld William en Kate graag tijd doorbrengen. Net als andere beroemdheden trouwens. Het eiland kent namelijk een anti-paparazzibeleid, waardoor zij in alle rust hun gang kunnen gaan.

In de oudheid

De Oranjes omringen zich met natuurschoon en historie in de Griekse Peloponnesos. Ⓒ foto 123rf

Wie Griekenlands grootste schiereiland Peloponnesos bezoekt, waant zich in de oudheid. Machtige bergen, groene dalen, kleine dorpen en overblijfselen uit de oudheid vertellen de geschiedenis en brengen herinneren boven aan de mythologische verhalen die zich er afspeelden. Hier kocht koning Willem-Alexander in 2012 zijn vakantieverblijf. Sindsdien bracht hij er met zijn familie vele vakantie-uren door.

Groene oase

Balmoral Castle van de Britse royals ligt in het Schotse Nationaal Park Cairngorms. Ⓒ foto 123rf

Midden in het groen van de Schotse Hooglanden in het Nationale Park Cairngorms ligt Balmoral Castle, het vakantieverblijf van de Britse koninklijke familie. Het Nationale Park is geliefd onder natuurliefhebbers die er wandelen, fietsen, klimmen en/of kanoën. Wie wil, kan ook het kasteel en de bijbehorende tuinen bezoeken. Deze zijn (normaal gesproken) van april tot en met juli geopend voor publiek.

Zeilen op Mallorca

Mallorca is het vaste vakantieverblijf van de Spaanse royals. Ⓒ Foto Getty Images

De Spaanse royals vliegen elke zomer vanuit Madrid naar Mallorca, waar ze hun zomervakantie in Paleis Marivent doorbrengen. Het paleis ligt aan de rand van de sfeervolle hoofdstad Palma waar de familie regelmatig wordt gespot, bijvoorbeeld op de markt.

Het zomerse verblijf van de royals valt elk jaar samen met een belangrijke zeilwedstrijd waaraan prins Felipe altijd deelneemt. Het grootste eiland van Spanje beschikt over idyllische baaien, vele stranden en luxe jachthavens.