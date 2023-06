Deze simpele tip maakt je huis een stuk gezonder, bewijzen wetenschappers

De University of Technology Sydney (UTS) deed onderzoek naar hoe planten je leefomgeving beïnvloeden. Ze keken daarbij of planten in staat zijn om benzinedampen uit de lucht te filteren. Dat is één van de vele giftige stoffen die vaak in panden voorkomt.

Planten die tijdens het onderzoek werden gebruikt, bleken 97 procent van de keren de meeste schadelijke stoffen uit een ruimte te filteren. Daar deden ze maar liefst acht uur over.

Minder hoofdpijn

Dat is goed nieuws. In 2020 overleden er 3,2 miljoen mensen vroegtijdig door luchtvervuiling in hus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Adem je benzinedampen in, dan kan dat zorgen voor hoofdpijn, irritatie en misselijkheid. Adem je het langdurig in, dan wordt de kans op astma, kanker en allerlei chronische ziektes groter.

Helemaal niet verkeerd dus om te onderzoeken hoe je giftige stoffen je huis uit kunt krijgen, vonden de onderzoekers. Samen met een hoveniersbedrijf gingen ze het onderzoek aan. Er werden negen groene muren gemaakt, muren die zijn ‘behangen’ met planten en mos. De muren werden allemaal hermetisch afgesloten.

Bijna geen dampen

Alle muren werden vervolgens blootgesteld aan benzinedampen. Daarna kon er gemeten worden hoelang het duurt voor de dampen verdwijnen. Zo’n acht uur, blijkt uit de resultaten. Volgens de wetenschappers goed nieuws. “Dit onderzoek laat zien dat planten in huis, school of kantoor een enorm verschil maken in de luchtkwaliteit”, zegt Johan Hodgson, directeur van het hoveniersbedrijf.

Het onderzoek is overigens nog relatief klein: er werden drie planten onderzocht. Mocht je een schonere lucht willen, schaf dan tijdens je volgende bezoekje aan het tuincentrum de Scindapsus Aureus, Chlorophytum (ook bekend als graslelie of spinnenplant) of de Syngonium aan.