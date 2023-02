Dit kun je allemaal met een theezeefje (en dat is meer dan je denkt)

Poederen op kleine oppervlaktes

Een stukje tiramisu waar cacao op moet of een perfect gezette cappuccino waar je kaneelsuiker met een vormpje overheen wil strooien: poederen op kleine oppervlaktes werkt super met een theezeefje. Maak het zeefje daarna niet schoon met water, maar veeg het even af met een champignonborsteltje of oude tandenborstel. Scheelt weer water!

Pitjes uit citrusvruchten opvangen

Hoe vaak gebeurt het je niet dat je over je gerecht nog wat citroen- of limoensap wil sprenkelen, maar dat er dan tientallen pitjes uitvliegen? Je kunt je hand eronder houden als je een helft uitperst, maar ideaal is dat ook niet. Gebruik daarom een theezeefje wanneer je citrusfruit uitperst boven je eten om de pitjes op te vangen.

Dingen laten uitlekken

Een potje kappertjes, peperonata in pikante olie, een klein handje kikkererwten of andere bonen: in alle gevallen is het handig om het theezeefje te gebruiken. De ingrediënten kunnen zo goed uitlekken zonder dat je een grote zeef vuil maakt. Let in dit geval wel op dat je het theezeefje erna goed schoonmaakt. Anders smaakt de cacao op je tiramisu volgende keer naar de hete olie van de peperonata..

Zoetzuur uit potten scheppen

Staan er in je keuken veel potten met ingemaakte groentes als radijs, bloemkool of komkommer? Super, want dit zijn smaakbommetjes in je eten. Maar wanneer je deze ingrediënten elke keer met je hand uit de pot haalt, komen er bacteriën bij en gaat je zoetzuur sneller ‘stuk.’ Zonde! Gebruik daarom een theezeefje om de ingrediënten uit het zuur te scheppen. Scheelt ook een hoop gedoe met uitlekken want het vocht blijft automatisch achter.

Cocktails zeven

Barmannen in fancy cocktailbars zie je vaak de cocktail uitschenken met een zeefje voor de opening van de shaker. Dit is om je cocktail zo egaal mogelijk te krijgen zonder stukjes. Meestal zit er bij je cocktailset al zo’n speciaal zeefje, maar mocht je het toch niet in huis hebben, dan kun je er ook prima een theezeefje voor gebruiken.