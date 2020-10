Op snoepreis door Nederland

Z wolle

Zwolse balletjes

Nog altijd wordt wekelijks vol passie de loeihete zoetstof in de mal gegoten in de kelder van het Zwolse Balletjeshuis. De ballegies, zoals ze in de volksmond heten, zijn al sinds de 19e eeuw de trots van de Hanzestad. Te koop in allerlei smaken, van perzik tot mandarijn en mokka. Uniek in de wereld, want ergens anders worden ze niet verkocht.

Nijmegen

Marikenbrood

Laat je niet verrassen door de naam van deze lokale lekkernij. Marikenbrood zou namelijk eigenlijk Marikentaart moeten heten. Vernoemd naar het voor de stad zo belangrijke middeleeuwse toneelspel, zijn de belangrijkste ingrediënten krentenbrooddeeg, banketbakkersroom, kaneelsuiker, amandelspijs en mandarijnen. Overigens is het recept pas dertig jaar oud, maar nu al legendarisch.

Deventer

Deventer koek

Hanzestad Deventer staat ook wel bekend als Koekstad. Daar hoort uiteraard een eigen deeg bij. De Deventer koek diende exact volgens strenge gemeentelijke aanwijzingen te worden gebakken om zo de kwaliteit, maar ook de houdbaarheid, te waarborgen. Volgens de boeken stamt het recept al uit 1417. Halverwege 1600 werden er jaarlijks zo’n 700.000 koeken per jaar geëxporteerd, onder meer naar de Noorse Hanzestad Bergen. Anno 2020 wordt het nog altijd gebakken in een fabriek aan de Hanzeweg.

Weesp

Weespermop

Geboren en getogen in de Noord-Hollandse stad Weesp? Dan ben je, man of vrouw, een Weesper mop. In dit geval bedoelen we echter het koekje van amandel, spijs en suiker. De spijs wordt met eierdooier en suiker opgerold door nog meer suiker. Hiervan worden ronde koekjes gesneden die even kort de oven in gaan om knapperig te worden afgebakken.

Dokkum

Wilhelmina pepermunt

Zo’n beetje het meest gepresenteerde snoepje bij de rekening in een restaurant: het welbekende Wilhelmina-pepermuntje. Eigenlijk net iets te groot om in één keer in de mond te nemen, toch wordt dat al bijna 130 jaar gedaan. De firma Fortuin bedacht het snoepje in 1892 om het 50-jarige bestaan van het bedrijf te vieren en om de toen 12-jarige Wilhelmina te eren. Het eerste kistje – sinds 1977 zitten de snoepjes in het bekende blik – werd aan het Koninklijk Huis aangeboden. Een slimme zet, want het bedrijf mocht zich later hofleverancier noemen.

Den Bosch

Bossche bol

Een bezoek aan ’s Hertogenbosch is niet compleet zonder een bezoek aan Jan de Groot voor de welbekende chocoladeslagroombol. De overheerlijke caloriebom zonder al te veel gehannes opeten is een hele uitdaging, maar zeg nou zelf: de moeite waard!

Gorinchem

Zoute bol

Ze komen in een eigen goudkleurig blik: de hartige zoute bolletjes uit Gorinchem. Meer dan een eeuw lang werden deze zoute snackjes gebakken bij de bekende bakkerij in de Driekoningenstraat. Nu zijn ze alleen nog online te bestellen. Perfect voor bij de vrijdagmiddagborrel.

Den Haag

Haagse hopjes

De oorsprong van de Haagse hopjes kent verschillende verhalen. Eén ding is duidelijk: koffie- en snoepliefhebber baron Hendrik Hop verzon ze. Verhaal 1 meent dat hij in 1794 vanuit Brussel naar Den Haag verhuisde en boven een suikerbakker kwam te wonen. De buren raakten in gesprek en bedachten samen het snoepje. Verhaal 2: de baron leed aan jicht, waar volgens de geleerden koffie met room en suiker een medicijn tegen was. Op een koude winteravond ging de beste man naar bed, zijn halflege kopje op de kachel achterlatend. De volgende dag trof hij in het kopje een harde substantie aan dat goed te was eten. Daarmee ging-ie naar de suikerbakker die er brokken van maakte: de hopjes. Verhaal 3: koffieleut Hop kon niet zonder en nam de vloeistof zelfs op paard en wagen mee, wat uiteraard tot morsen leidde. Koffie in vaste vorm, zo bedacht hij, morste niet, zodat hij er toch van kon genieten.

Utrecht

Het Domtorentje

Zeg je Utrecht, dan zeg je Domtoren. Niet vreemd dat de lokale lekkernij van de Domstad simpelweg Domtorentje heet. Dat kan van alles inhouden, maar sinds 1922 banketbakkerij Theo Blom hem als bonbon van pure chocolade met romige chocoladevulling introduceerde, geldt de praline als lokale held.

Arnhem

Arnhemse meisjes

Ze zijn al 191 jaar oud, dus zouden ze inmiddels dames moeten heten: Arnhemse meisjes, bedacht door de Arnhemse bakker Hagdorn. Lekker zijn ze, die knapperige ovale met suiker bestrooide koekjes. De bakkerij bestaat niet meer, maar online is het recept nog te vinden, mocht je zelf aan de slag willen.

Groningen

Eierbal

Populair in Noord- en Oost-Nederland, maar de oorsprong ligt in de stad Groningen. De eerste eierballen gingen begin jaren 50 bij Automatiek Sloots het frituurvet in. De ingrediënten: uiteraard een ei, gepeld, heel of half en hardgekookt. Met ragout wordt-ie gepaneerd om ’m vervolgens te frituren. Er is ook een variant waarbij het ei in en gehaktbal is gestopt: het zogeheten vogelnestje.