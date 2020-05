Recept van de dag: Provençaalse tomatentaartjes

Nog eentje dan uit het boek De makkelijke Franse keuken van Karin Luiten, ook vindbaar in de reeks Koken met Karin. Het boek verdient alle aandacht, zeker als we dit jaar toch maar niet naar Frankrijk gaan. Dan kook je toch gewoon Frans thuis! En met deze recepten kan dat moeiteloos. Karin geeft meestal een gemakkelijke en een culinaire versie naast elkaar. Zo ook hier, je kan het korstdeeg zelf maken, maar het mag van haar ook met bladerdeeg. En die versie volgen we vandaag dan.

Karin zegt: “Taartjes met tomaat, ik maak ze in allerlei varianten, net met wat er voorhanden is. Maar mosterd hoort er voor mij altijd bij, dat geeft echt een fijn smaakaccent.

Oven voorverwarmen op 180 °C. Kwast 4 tartelettevormpjes (Ø 12 cm) in met boter en bepoeder met bloem. Bekleed met het deeg, snij de randjes bij, prik de bodem in met een vork. Smeer de mosterd erover uit. Bestrooi met kaas. Snij de kerstomaatjes en de olijven doormidden. Begin met de tomaten: zet rechtop met de snijkant naar boven langs de deegrand. Daarbinnen komt een rondje met olijven. Vul het hart op met tomaatjes. Bestrooi met peper, zout en tijmblaadjes. Giet er een klein fliebeltje olie over. Bak 30-35 minuten in de oven.

Lekker met: een rucolasalade met vinaigrette.”

En dat ben ik van harte met haar eens.

Nodig voor vier tartelette’s:

4 plakjes diepvriesbladerdeeg

200 g kleine (gekleurde) kerstomaatjes

Handvol kleine zwarte olijven zonder pit

40 g geraspte belegen kaas

4 tl grove mosterd

4 takjes tijm

olijfolie

zout & peper uit de molen