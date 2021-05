Dit zijn volgens een trendwatcher de ultieme zomerdrankjes

Trendwatcher Gijsbregt Brouwer verwacht dat we deze zomer meer dan normaal buiten doorbrengen. Een fris fruitig drankje in bet buitenlucht zorgt voor dat ultieme zomergevoel.

„Het concept buitenbar krijgt veel meer invulling, zowel thuis als in de horeca”, verwacht Brouwer. „En dan hebben we het dus niet alleen over een barbecue met een biertje erbij, maar over een rijke selectie aan écht toffe zomerdrankjes.”

Daarnaast meent de trendwatcher dat we door al die drankjes in de buitenlucht soms terug willen vallen op mindful drinking. „Als we deze zomer dan toch zo vaak op het terras gaan zitten, dan doen we dat af en toe ook met een drankje dat nét iets gezonder is. Denk aan de hard seltzers, die laag in alcohol, calorieën en suiker zijn.”

Seltzer

Overgewaaid vanuit de Verenigde Staten lijkt de hard seltzer hard op weg om ook in ons land een fenomeen te worden. De laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankjes rukken op in groten getale.

De hard seltzer van White Stork wordt gebrouwen met champagnegist. De bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar ook verrassend in smaak.

Wijn

De Menade Verdejo is een droge, bloemige wijn met een verfrissend zuurtje. Ideaal als dorstlesser deze zomer! De wijn is kristalhelder en ruikt naar citrus en munt.

Gin

Ga deze zomer rozig het terras op (en af) met de 1689 Queen Mary Pink Gin, perfect serve met tonic, frambozen en aardbeien!

Rosé

Rosé by ¡Hola! zit in een speciale fles waarin je de zon ziet reflecteren en is fris en licht. Met deze rosé waan je je in je eigen tuin of op je favoriete terras in de levendige straten van Barcelona.

Witte port

Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Overgewaaid uit Portugal is het de ultieme zomerdrank gezien het verfrissende karakter. De Graham’s Blend N° 5 is hier een mooi voorbeeld van en staat voor een frisse en hypermoderne benadering van deze Portugese drank.

Bier

Het biertje Strandgaper van Scheldebrouwerij past uitstekend bij zomerse visgerechten en is in het bijzonder bij mosselen. Strandgaper heeft een frisse, licht bittere smaak, fruitige aroma en sprankelende afdronk. Een summer must-try voor de bierliefhebber!

Bubbels

De Grasecco en Francesca Bruts van Feravino zijn het Kroatisch antwoord op prosecco. Beide bubbels zijn verfrissend als aperitief en uitstekend geschikt voor zomerse wijncocktails.