Dakgoot schoonmaken? Zo pak je dat aan

1. Voor dit karwei hebt u een stevige ladder nodig die minstens een meter boven de dakgoot uitsteekt.

2. Iets vochtige bladeren en vuil kunt u makkelijker bij elkaar vegen dan droge bladeren. Als het vuil erg droog is kunt u het eerst een beetje nat maken met behulp van de tuinslang.

3. Schep met een tuinschepje het losse vuil uit de dakgoot. Hiertoe moet u wel steeds de ladder verschuiven. U kunt ook een dakgoottrekker gebruiken waarmee u ineens een groot deel van de dakgoot kunt schoonmaken.

4. Bolroosters in de afvoer moeten voorkomen dat het vuil richting de riolering stroomt, maar zorgen meestal voor meer verstopping. Vervang deze roosters liever door een bladscheider in de regenpijp. Deze is verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

5. Spoel tot slot de dakgoten door met de tuinslang en spoel de regenpijp goed door.

