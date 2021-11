Premium Binnenland

Verzetsheld Theo Dobbe in Dieren herdacht: ’De grootste tegenstander van de Duitsers’

Zo’n honderd studenten uit Dieren eerden maandag ’de grootste tegenstander van de Duitsers’ in Nederland: Theo Dobbe. De verzetsheld werd op Dolle Dinsdag 1944 in Dieren geëxecuteerd door de SS, vlak nadat hij zijn eigen graf groef. De plek van de executie is pal tegenover het Rhedens College, en ge...