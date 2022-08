Column Babette: Zou het helpen om te benadrukken hoe leuk een krantenwijk is?

’Stel: je bent kitesurfer en het begint opeens te waaien. Op zo’n moment wil je tegen je baas kunnen zeggen dat je de zee op gaat en niet langer achter je bureau blijft zitten. Werken doe je wel weer op een ander moment. Bijvoorbeeld ’s avonds, wanneer de wind is gaan liggen.’

Dit voorbeeld werd pas op de radio aangehaald tijdens een item over het nieuwe werken. Millennials willen flexibiliteit, was de boodschap. Vrijheid, werken wanneer en vooral waar het hen uitkomt.

Nu de banen voor het oprapen liggen, moet je als ondernemer creatief zijn om personeel te winnen. Best lastig als je een bakkerij of een lunchroom hebt. Zelfs bedrijven die wel flexibel kunnen zijn, redden het niet met gratis yoga of een gezonde lunch.

Wel weer een succes is het aanbod om jaarlijks een aantal dagen vanaf een willekeurige plek in het buitenland te mogen werken. Zo vertelde een vriendin dat haar succesvolle bedrijf zelfs net een luxe villa met zwembad in Barcelona heeft gekocht. Om als extra kantoorruimte in te zetten.

Ook uitgeverijen kampen met problemen nu de keuze reuze is en mensen minder enthousiast zijn over een krantenwijk waarvoor ze vroeg hun bed uit moeten. Een startersbonus van 1000 euro moet hen over de grens trekken.

Maar zou het wellicht ook helpen om vaker te benadrukken hoe leuk het werk is? Zo schreef een collega-journalist over zijn tijdelijke krantenwijk in Hoorn die hij had om te ervaren hoe het is om de krant te bezorgen.

Hij kijkt inmiddels terug op een ander Hoorn. Zag de stad ontwaken, het eerste zonlicht, werd vrienden met de poezen, bekeek hoe de meeuwen tekeergingen, had contact met een vroege supper en constateerde dat de schilder ook voor flexibiliteit koos en voor de hitte begon te werken.

Als je dit leest, krijg je er helemaal zin in. Het grote voordeel: na je werk heb je nog een hele dag over om te doen waar je zin in hebt.

Bekijk ook: Bizarre regels in het buitenland

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl