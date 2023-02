Als poepen niet goed lukt: tips voor een gezonde stoelgang

Julia Blohberger en Roos Neeter brachten de Lieve poepkalender uit die nu vanwege succes werd vervolgd met een vernieuwde druk: Good shit. Beiden zijn yogadocent en ayurvedisch consulent.

Ayurveda

Binnen de ayurveda – een traditionele gezondheidsleer, afkomstig uit het oude India – is het heel vanzelfsprekend om over ontlasting te praten, vertelt Roos. „In het westen zeggen we vaak: ’Je bent wat je eet’. Binnen de ayurveda is dat: ’Je bent wat je verteert’. Veel logischer, vinden wij. Veel mensen vinden het belangrijk om gezond te eten, maar als je alleen maar salade en rijstcrackers eet en vervolgens geconstipeerd raakt, is dat toch niet heel gezond. Bij een consult vragen we daarom altijd naar iemands stoelgang.”

Zelf hebben ze inmiddels geen gêne meer om over poep te praten, maar dat is weleens anders geweest, vertelt Julia. „Toen ik jaren geleden een nieuwe relatie had, durfde ik niet bij hem thuis naar de wc te gaan. Dan zei ik dat ik even een boodschap moest doen en ging ik snel in een restaurantje om de hoek. Dat komt ook doordat de maatschappij het beeld projecteert dat wij alleen maar bloemetjes poepen. Daardoor durven veel vrouwen geen geluid te maken of geurtjes achter te laten. Of ze lopen met een opgeblazen gevoel omdat ze hun scheetjes binnenhouden.”

„Mannen geven elkaar bijna een schouderklopje als ze bij elkaar naar de wc zijn geweest. Bij hen zie je daarentegen eerder het probleem dat ze te vaak moeten. Ook niet ideaal, want je hebt kans dat je lichaam daardoor geen tijd heeft om voedingsstoffen goed te verteren.”

"Vrouwen zouden bloemetjes poepen..."

Wat een normale stoelgang is, verschilt volgens Roos per persoon. „Voor de een is dat een à twee keer per dag, voor de ander vier à vijf keer in de week. Als je verteringsvuurtje goed brandt, zou je in principe elke dag naar de wc moeten kunnen. Lukt dat niet, dan kan dat een teken zijn dat er iets uit balans is.”

Dat kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn, legt Julia uit. „Uit onderzoek is gebleken dat het microbioom, de verzameling goede en slechte bacteriën in je darmen, als een soort tweede brein werkt. Stress, piekeren of angsten kunnen invloed op je stoelgang hebben. Als je goed in je vel zit en ontspannen bent, kun je over het algemeen makkelijker dingen loslaten. Figuurlijk, maar ook letterlijk.”

In hun praktijken geven Julia en Roos cliënten advies over wat ze kunnen doen om hun spijsvertering te verbeteren. „Het begint met bewustwording”, zegt Roos. „We zijn vaak de hele dag aan het consumeren zonder na te denken waar ons lichaam om vraagt. Eet je een taartje omdat het nu eenmaal voor je neus staat of omdat je er echt zin in hebt?”

Yogadocentes en ayurvedisch consulentes Julia Blohberger (r.) en Roos Neeter: „Stress kan invloed hebben op je stoelgang.” Ⓒ Lot Philipsen

Julia vult aan: „Een mooi uitgangspunt is: No food before you poop. Als de vuilnisbak vol is, maak je hem ook eerst leeg voordat je er weer iets ingooit. Ontbijt alleen als je honger hebt, niet omdat het tijd is om te eten.”

Een andere vorm van bewustwording is achteromkijken. Julia: „Uit de substantie, kleur en geur kun je veel afleiden. We raden onze cliënten altijd aan om dat een paar weken bij te houden.”

Output

Wat ze pertinent afraden, is de telefoon naar het kleinste kamertje meenemen. „Je aandacht is dan niet bij je lichaam”, legt Roos uit. „Veel mensen zien het als een momentje voor zichzelf, maar we zijn de hele dag al bezig om informatie tot ons te nemen. Even geen input, alleen output!”

Warm water spoelt alles weg

Begin de dag met een glas warm water, dat stimuleert de stoelgang. Warm water spoelt alles weg wat vastzit.

Moeite om naar de wc te gaan? Vermijd droge producten zoals rauwe voeding en snacks en kies vaker voor gekookt voedsel. Voeg eventueel wat extra olie toe.

Moet u juist vaak snel na het eten? Vermijd vurige voedingsmiddelen zoals koffie, alcohol en scherpe specerijen en neem vaker rauwe producten.

Kijk naar uw tong. Tandafdrukken kunnen een teken zijn dat voedingsstoffen niet goed worden opgenomen, terwijl gekleurde aanslag kan beduiden dat de darmen uit balans zijn. Door elke ochtend de tong te schrapen, houdt u indirect ook uw darmen gezond.

Poepen is natuurlijk en menselijk. Door er open over te praten, lukt het vaak makkelijker om ook buiten uw comfortzone naar het toilet te gaan.

