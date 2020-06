Tuinvragen: Hoe krijg ik algen uit mijn vijver en wat moet ik doen met schrale grond?

Rita wil graag weten waarom haar vijver zoveel algen heeft. Zelf ben ik ook de trotse bezitter van een vijver en ik geniet er elke dag van. Het is de kunst om te komen tot een natuurlijke balans in het water waarbij planten en substraat zorgen voor schoon en helder water. Ervan uitgaande dat de waterpartij diep genoeg is en niet in de volle zon ligt, is het heel erg goed mogelijk om zonder pompen en andere techniek het water schoon te houden. Zelf heb ik diverse vijverplanten waaronder krabbescheer die helpen tegen de algen, maar met het warme voorjaar is het ook bij mij nodig om met de hand deze te verwijderen. Pas als de planten veel blad hebben en zorgen voor schaduw stopt de groei en kun je genieten van al dat moois wat leeft in het water.

Toon heeft een vraag wat te doen met schrale grond, omdat er bijna niets wil groeien. Zelf ben ik op Texel bezig met het programma De grote tuinverbouwing. Bij vakantiepark De Krim zijn we een park aan het maken dat helemaal in het teken staat van natuur, educatie en lekker spelen. Ook daar heb ik te maken met schrale grond, maar daarbij is het juist de uitdaging om te kijken wat je allemaal wel kunt planten op deze arme bodem. Het is namelijk geen doen om de bodem helemaal naar jouw hand te zetten en maar te willen planten wat je mooi vindt. Ten eerste is het verre van duurzaam, omdat het veel energie en grondverbetering kost. Ten tweede is de kans op succes groter als je werkt met zogeheten gebiedseigen beplanting, oftewel planten uit de omgeving die het juist prima op deze grond doen. Het is wel even een andere manier van denken en het vereist wat onderzoek in de buurt en bijvoorbeeld op internet, maar je krijgt zo wel een beter resultaat. Voorbeelden van planten die het goed doen op een schrale bodem zijn meidoorn, olijfwilg, brem, diverse soorten siergrassen en vaste planten zoals kattenkruid, sedum en zonnehoed.

Herman uit Baarn wil iets goeds doen voor de vlinders en de bijen. Nou Herman, dat hoor ik graag. Wist je dat al tachtig procent van alle vlinders zijn verdwenen en dat ook veel bijen en vogels het moeilijk hebben? Het makkelijkst is de tuin te laten verrommelen zodat je veel bodemleven krijgt. Zorg verder voor veel afwisseling qua bloei en verschillende typen beplanting die het liefst inheems zijn, dus geen palmbomen zeg maar. Je kan ook wilde bloemen zaaien, dat is makkelijk en werkt super.

Tv-groenspecialist Lodewijk Hoekstra beantwoordt elke week uw tuinvragen. Hebt u een vraag? Mail naar [email protected]