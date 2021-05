Nodig voor vier personen:

- 350 g basmatirijst

- 180 g gebakken tofureepjes

- 1 verkruimeld Maggi-blokje

- 1 ui, 2 tenen knoflook (beide fijngesneden)

- stukje Madame Jeanette (of halve Spaanse peper zonder lijst)

- 4 takjes bladselderij (grof gehakt)

- ¼ theelepel trassie

- 3 el zoute sojasaus

- 3 el zonnebloemolie

- 3 eieren

Bereiding

Was de rijst totdat alle zetmeel verdwenen is en het water helder is, hierdoor zal je nasi niet aan elkaar plakken. Kook in een ruime hoeveelheid water de rijst gaar, giet af en laat afkoelen. Kluts de eieren maak er in een hete wok met 1 el olie grove stukken roerei van; haal ze eruit als ze nog zompig zijn en leg apart.

Veeg de wok schoon met een stuk keukenpapier en fruit in 2 el olie de ui, knoflook, Madame Jeannette – neem een halve Spaanse als je niet van pittig houdt – trassie en verkruimeld Maggi-blokje. Voeg daarna 1 el zoute sojasaus toe, bak nog even zachtjes door. Dan kan de rijst erbij, het vuur iets omhoog, blijf goed roeren zodat alles dezelfde kleur heeft. Proef even en voeg eventueel nog een lepel sojasaus toe. Ten slotte bak je de tofu-reepjes en roerei nog even mee en meng je de gehakte bladselderij door de gebakken rijst. Serveer met wokgroenten naar keuze.