Vijf tips om een stinkende kattenbak zo veel mogelijk te voorkomen

1. Hebt u katten, zet de kattenbak dan niet pal in de zon of naast een radiator. Opgewarmde uitwerpselen stinken niet alleen, u creëert ook ideale omstandigheden voor bacteriën. Hebt u vloerverwarming, zet de bak dan op een verhoging.

2. Een kattenbak met een overkapping en een deurtje houdt heel goed geurtjes tegen, zeker als u deze dagelijks schoonmaakt. Ik gebruik zogenoemd klontergrit dat een harde klont vormt als het nat wordt: dit kapselt ook geurtjes in en het is zuinig in gebruik.

3. Nog een supertip: strooi wat bakingsoda over je kattengrit, dit absorbeert geurtjes heel goed. Bakingsoda wordt gebruikt om te koken, dus het is volledig veilig voor uw katten. Daarbij is het geurloos.

4. Maak af en toe de hele kattenbak leeg en was hem af met water en een beetje allesreiniger, liefst niet met citrusgeur, want daar houden katten niet van.

5. Voor het beste resultaat kunt u ook een luchtreiniger met een huisdierenfilter inzetten. Zo’n filter bevat actieve kool die onaangename geurtjes uit de lucht haalt.

