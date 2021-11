Dagrecept: Eieren uit de oven met lekker veel groen

Maar wat ik zo mooi vind, is dat de duivin dan direct stopt met eieren leggen! Totdat er eventueel een andere partner is gevonden. Wonderlijk toch hoe de natuur in elkaar steekt. Het wordt vandaag geen duif, maar (kippen)eieren, iets anders dan u gewend bent: met boerenkool, chilipeper, dille en spinazie. Een recept van Donna Hay uit Weeklight (Spectrum).

Verwarm de oven voor op 180 graden en zet een flinke ovenbestendige koekenpan op matig vuur. Voeg de olie, ui en citroenrasp toe en bak al roerend tot de uien zacht zijn. Bak de boerenkool 2 minuten mee tot het geslonken is.

Dan de spinazie erbij, bak 1 minuut mee. Roer het citroensap erdoor met wat zout en peper. Maak 2 kuiltjes in het groentemengsel en breek hier de eieren in. Dan de pan 4 tot 5 minuten in de oven. Of tot de eieren net gestold zijn. Bestrooi met dille en chilipeper. Serveer met een frisse yoghurtdip, citroenpartjes en brood.

Nodig voor 2 personen:

- 2 el extra vergine olijfolie

- 1 ui (dunne ringen)

- 1 el fijne citroenrasp

- 200 g boerenkool (nerven verwijderd, in stukjes)

- 150 g spinazie

- 1 el citroensap

- zeezout en grof gemalen zwarte peper

- 2 eieren, handje dille

- 1 rode chilipeper

(in ringetjes)