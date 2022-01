De beste steden ter wereld voor liefhebbers van streetart

Miami, Florida

Ooit was Wynwood in Miami een vervallen wijk vol oude pakhuizen, nu is het een populair openluchtmuseum waar straatkunst te bewonderen is van artiesten van overal ter wereld. In Wynwood vind je maar liefst 200 muurschilderingen verspreid over vijftig stratenblokken.

Extra de moeite waard is een bezoek aan Wynwood Walls, een gratis te bezoeken kunstgalerie in de buitenlucht met meer dan 35 kunstwerken van topartiesten.

Melbourne, Australië

De steegjes in het Central Business District van de Australische stad Melbourne staan vol met kleurrijke muurschilderingen. Ook vind je hier een kunstgalerie in de buitenlucht.

Extra bijzonde: in Hosier Lane kun je kunst kunst spotten die de beroemde Amerikaanse artiest Keith Haring maakte toen hij in 1984 Australië bezocht.

Berlijn, Duitsland

Berlijn is een van de topsteden die je wil bezoeken als je geen genoeg kunt krijgen van streetart, maar niet al te ver weg wil. De stad is door Unesco niet voor niets ooit uitgeroepen tot City of Design.

De East Side Gallery, een overblijfsel van de Berlijnse Muur, is nu officieel een monument en toont het werk van honderden internationale kunstenaars die met hun werk de geschiedenis van de stad willen herdenken en de vrijheid willen vieren.

New York, VS

Straatkunst is overal in New York: op Staten Island vind je langs de noordkust in totaal zo’n veertig muurschilderingen en ook in Brooklyn kunnen streetart-lovers hun hart ophalen, want daar organiseert het Bushwick Collective jaarlijks een openluchtgalerij en straatfeest die kunstenaars van over de hele wereld aantrekt.

In Manhattan, Harlem en Washington Heights is ook genoeg moois te zien, want daar doet het Audubon Mural Project zijn best om straatkunst onder de aandacht te brengen. In Astoria en Queens, verfraait en inspireert het Welling Court Mural Project de omgeving en in de Bronx kun je veel muurschilderingen zien die de hiphopcultuur eren.

Valparaiso, Chili

In Valparaiso is de straatkunst opgebloeid nadat Chili in 1990 na jaren van dictatuur een democratie werd. Extra leuk is dat de lokale overheid openbare straakunst ondersteunt en promoot. In Valparaiso zijn wandeltochten langs de mooiste straatschilderingen erg populair.

Singapore

Openbare straatkunst in Singapore is hot sinds de regering in 2015 een vijftigal muurschilderingen liet maken. Sindsdien vind je ze dankzij de Public Arts Trust bijna overal: in Chinatown, Little India en Haji Lane.

Mississippi (Hattiesburg), VS

Hattiesburg is de thuisbasis van meer dan 40 openbare kunstinstallaties, waaronder muurschilderingen en beeldhouwwerken.

Dankzij de Hattiesburg Alliance for Public Art kun je in Mississippi kunstwerken bewonderen die stof geven tot nadenken. Zo vind je hier kunstwerken met thema’s als vrouwenkiesrecht, natuurbehoud en burgerrechten.

