Zien: The Lion King spektakel in Disneyland Parijs

Al sinds zijn sinds zijn eerste verschijning halverwege de jaren ’90 is The Lion King een dikke hit. De musical is wereldwijd een kaskraker en de film die 17 juli uitkomt lijkt nu al alle records te breken. Ook in Disneyland Parijs lieten ze zich inspireren door het leeuwtje Simba en zijn vrienden, met een gloednieuwe musical, een vuurwerkshow en zelfs eten geïnspireerd op het karakter. Tegelijkertijd neemt het park zijn bezoekers deze zomer mee naar het Jungle Festival, met nog meer wilde dieren, opzwepende ritmes en prachtige kleuren. VRIJ nam een kijkje.