Zo gebruik je eetbare bloemen

In de salade of soep of door de pap: eetbare bloemen zijn meer dan alleen garnering. Een van de bekendste is de oranjerode Oost-Indische kers met een peperachtige smaak, maar ook goudsbloemen (kruidig), fuchsia (lichte appelsmaak), anjers (kruidig en zoet), lavendelknopjes (smaken variëren van zoet tot bitter) en damastbloem (smaakt naar waterkers).

Ze zijn kant-en-klaar te koop bij de delicatessenzaak, de betere groenteboer of online, maar je kunt ze ook zelf in de tuin of op het balkon kweken zodat je zeker weet dat ze onbespoten zijn. Koop ze niet bij de bloemist, daar zijn de bloemen niet gemaakt om te eten en bovendien vaak met chemische stoffen bespoten.

Let op wanneer je ze zelf plukt! Sommige bloemen zijn giftig; doe eerst (online) onderzoek. Pluk ze zo vroeg mogelijk op de dag, dan hebben ze het meeste vocht in zich en zullen ze minder snel slap worden. Spoel ze daarom niet met water af, want dan verliezen ze hun smaak. Als je ze wilt bewaren, gebruik dan wel enkele druppels water in het plastic zakje in de koelkast. Ook dan worden ze minder slap. Eet ze het liefst zo snel mogelijk; oudere bloemen kunnen soms een bittere nasmaak krijgen.