Wat je bureau verklapt over jouw persoonlijkheid

Het opgeruimde, minimalistische bureau

Ⓒ 123rf

Geen onnodige papieren en prullaria en alle kantoorspullen keurig netjes op het bureau: het opgeruimde of minimalistische bureau past volgens Debanjan Banerjee, geriatrische psychiater bij het National Institute of Mental Health and Neurosciences, perfect bij mensen die (uiteraard) niet van rommel houden en tijdens hun werk niet graag afgeleid worden.

Deze mensen zijn volgens Banerjee bovendien over het algemeen gedisciplineerde en betrouwbare werknemers die houden van plannen en structuur, zo vertelt hij aan de Britse Metro. Maar, zo stelt hij: deze personen kampen vaak ook met gebrek aan creativiteit.

Het rommelige en chaotische bureau

Ⓒ 123rf

Ben jij vaak iets kwijt en moet je altijd tussen alle kabeltjes en papieren zoeken naar die ene pen? Volgens Banerjee is de kans dan groot dat je een extravert persoon bent die het goed kan vinden met andere collega’s. Mensen met een rommelig bureau zijn volgens de expert vaak ook creatief.

„Het nadeel is dat mensen met een rommelig bureau als minder productief worden beschouwd dan anderen, omdat ze veel tijd besteden aan het zoeken naar items”, zo waarschuwt Banerjee.

Het gepersonaliseerde bureau

Ⓒ 123rf

Heb je een bureau met veel persoonlijke details, zoals foto’s van dierbaren en maak je het graag gezellig met allerlei accessoires en planten? Banerjee: „Mensen met gepersonaliseerde bureaus worden gezien als extravert en creatief. Ook staan zij vaak meer open voor nieuwe ideeën en kansen. Het laat ook zien dat deze mensen zich op hun gemak voelen op kantoor, omdat ze hun bureau als thuis zien.”

Het technische bureau

Ⓒ 123rf

Het ’technische’ bureau is vaak ook rommelig, maar dan zijn het vooral de gadgets en kabeltjes die voor chaos zorgen.

„Ondanks de rommel worden mensen met dit type bureau als vriendelijk, creatief gezien en nieuwsgierig gezien. Ze vinden het leuk om te experimenten, maar hebben vaak ook dwangmatige trekjes”, zo stelt de expert.