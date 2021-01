Huishoudvraag: hoe verwijder je vetvlekken van matglas?

Culinair

Recept van de dag: karbonades

Liep ik lang geleden op een beurs in Zeeland, kreeg ik van ene Ludo Haers een boekje in mijn handen gedrukt met de merkwaardige titel #meermoetaniezijn. Haers zwaaide en was al verdwenen, maar na lang speuren zag ik dat hij docent Gastronomie is op de Scalda, zeg maar de ROC van Zeeland. En dan zo e...