Arts waarschuwt: dropjes zijn levensgevaarlijk

De Britse arts Daniel Atkinson van Treated.com waarschuwt voor het zwarte snoepgoed. Een overdosis drop kan voor flinke schade aan je gezondheid zorgen. Door glycyrrhizine in drop, een stofje dat uit zoethout wordt gewonnen, gaat het kaliumgehalte in je bloed omlaag en het sodiumgehalte omhoog.

Als dat uit balans is, kan dat grote gevolgen voor je gezondheid hebben, weet Eat This, Not That. Kalium zorgt er namelijk voor dat zenuwprikkels goed geleid worden en dat spieren zich samentrekken.

Tekort aan kalium

Heb je een flink tekort aan kalium, dan kun je last krijgen van hartkloppingen, een hoge bloeddruk en gaat je spieren erop achteruit. Daarvoor moet je overigens wel flink dooreten: de effecten treden op als je twee weken lang elke dag meer dan vijftig gram drop eet.

Wil je het kaliumniveau in je lichaam weer op peil brengen, kies dan voor verse groenten, fruit, vlees, vis, zuivel, peulvruchten, cacao of noten. Ook in aardappelen zit veel kalium. En goed nieuws: dat niveau ligt hoger wanneer je ze frituurt dan wanneer je voor de gekookte aardappel gaat. Nou, portie friet dan maar?