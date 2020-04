Dit doet dat non-stop gescroll met je

De een voelt de druk om gelijk te reageren op een berichtje, de ander belandt na twee uur scrollen op een Chinese pagina met handige hacks voor het huishouden. Ongemerkt ben je uren verder. Maar met welk effect? Psycholoog Dea Boom legt het even haarfijn uit.

Op je (thuis)werk

Een digitale meeting, even wat opzoeken: de digitale mogelijkheden zijn ook onze redding, in deze tijd. “Het voordeel van sociale media is dat je snel en moeiteloos met je vrienden en familie contact kunt maken. Zeker nu, in tijden van de corona-crisis, is dat erg belangrijk voor de sociale contacten en mentale gezondheid.” Er is ook een keerzijde: “Tijdens thuiswerken is er veel sociale media binnen handbereik én zonder een toeziend oog van je baas. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je veel afgeleid kunt worden tijdens het werken en daardoor minder presteert. Zeker als je werk en privé niet makkelijk gescheiden kan houden, zal je sneller geprikkeld raken en je focus ligt verder van je werk af.”

Op je mind

“Tijdens het scrollen spendeer je uren aan het bekijken van wat anderen plaatsen en probeer je jezelf zo goed mogelijk neer te zetten, in de hoop op complimenten en een goed gevoel. Dit zorgt voor prestatiedruk en levert stress en overprikkeling op. Hierdoor, en door jezelf te vergelijken met anderen, kan iemand niet meer goed ontspannen of zelfs een laag zelfbeeld krijgen. Je creëert een gevoel dat je bang bent van alles om je heen te missen: het welbekende FOMO. Ook wel bekent als ‘Fear Of Missing Out’. Iedere dag sociale media zou zelfs kunnen leiden tot een verslaving. Je gaat merken dat je niet meer zonder kunt, het zit in je ritme. De makers van sociale media weten het namelijk precies zó te maken dat je snel weer wil kijken. We kunnen ons nauwelijks meer distantiëren van het sociale leven.”

Op je lichaam

Naast dat sociale media psychisch invloed op je heeft, brengt het ook fysieke klachten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan je nek, ogen en gewrichten. Je kijkt natuurlijk een lange tijd non-stop naar beneden. Laten we ervan uitgaan dat een gemiddeld hoofd zes kilo weegt. Hoe verder je naar beneden gebogen zit, des te hoger wordt de druk. Het vooroverbuigen van je nek kan zelfs aanvoelen tot een druk 27 kilo! Dan is het niet gek dat een stijve nek om de hoek ligt te loeren.

Ook je ogen zijn slachtoffer. De American Optometric Association spreekt van een Computer Vision Syndrome. Zo’n CVS kan je oplopen als je meer dan zes uur per dag achter een scherm zit. En laten we eerlijk zijn: dat doen we deze dagen al snel. Als je dichter op een scherm zit, knipper je minder met je ogen. Daardoor raken je ogen eerder vermoeid, en merk je dat ze gaan branden of tranen.

En laten we vooral je grote vriend tijdens het scrollen: je duim heeft het zwaar. Je vingers voelen vermoeiend aan, zelf een lichte kramp of een beetje getintel. Dit kan leiden tot last van je gewrichten. Pauzeren, dus!

Dit doen we ertegen

Oké, we weten wat al dat gescroll het met ons kan doen. Hoe zorgen we ervoor dat we dit afleren? Dea’s advies is simpel: doe het met mate.

“Het is belangrijk dat je een goede balans vindt tussen de positieve en negatieve effecten die social media op je kunnen hebben. Mijn gouden tip hierin is: doseer het gebruik. Zie het als drinken. Het blijft leuk zolang je de controle erin bewaart. Niet alleen in je gescroll, ook in dat wat je deelt.”

Kortom: je hebt je sociale media gebruik harstikke zelf in de hand. Merk je dat het je leven negatief beïnvloedt, of betrap je jezelf erop dat je focus totaal ergens anders ligt dan bij je werk? Wees dan streng voor jezelf en sla af en toe die sociale media even over. Zeg, hoe zit het met dat ene boek waar je ooit nog is aan wil beginnen?