Dit verklaart waarom veel mensen liever lui dan moe zijn

De Amerikaanse Daniel Lieberman, hoogleraar menselijke evolutiebiologie aan de Harvard-universiteit schrijft erover in zijn boek Exercised: Why Something We Never Evolved to Do Is Healthy and Rewarding. „Alle dieren (en ook mensen) zouden zo lui mogelijk moeten zijn”, stelt Lieberman vanuit evolutionair standpunt.

Klinkt vreemd, maar de hoogleraar legt het in zijn boek verder uit. De oermens moest namelijk alle energie bewaren voor noodzakelijke dingen: het maken van vuur en het vinden van voedsel. Alle andere zaken waarvoor we ons moeten inspannen, waren bijzaak.

A-ha! Dat is dus ook meteen de verklaring waarom sommige mensen het lastig vinden om de motivatie te vinden om te sporten en te bewegen.

Toch doen, want wij mensen zijn in de loop der jaren namelijk geëvolueerd. We hoeven tegenwoordig geen vuur te maken om te overleven. En in het bos zoeken naar voedsel is inmiddels (voor de meesten) ook verleden tijd. Het gevolg is dat we een groot gedeelte van de dag zittend doorbrengen waardoor we met een groot overschot aan energie in ons lichaam kampen.

Doen alsof

Volgens Lieberman hebben we daarom het sporten en bewegen ’uitgevonden’. „Nu het niet meer nodig is om lange afstanden te zwemmen of te lopen om te kunnen overleven, moeten we maar doen alsof.”

Inmiddels zijn we zo geëvolueerd dat we niet meer zonder beweging kunnen. Sporten heeft talloze gezondheidsvoordelen. Een daarvan is dat bewegen zorgt voor de aanmaak van een heel gezonde stof in je bloedvaten, het zogeheten nitric oxide.

Deze nitric oxide zorgt voor verwijding van bloedvaten, gaat ontsteking tegen, voorkomt klontering van bloedplaatjes en zorgt ervoor dat het slechte cholesterol niet kan doordringen in je bloedvaten. Er bestaat geen enkel medicament dat we kunnen voorschrijven dat dit kan evenaren.

Andere fysieke voordelen van sporten zijn onder andere ook: een betere conditie, uithoudingsvermogen en weerstand, meer spierkracht, een betere lichaamshouding en spijsvertering.

Mentaal

Wie regelmatig beweegt, voelt zich bovendien ook fitter en sterker. Sporten maakt ook dat je minder stress, minder angst en minder depressieve gevoelens kan ervaren. Ook kan het de nachtrust verbeteren. Vooral (blijven) bewegen dus!