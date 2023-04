Tip: gebruik een ijsblokjesvorm met olie om verse kruiden in te vriezen

Zo doe je dat:

1. Kies ‘harde’ kruiden, zoals rozemarijn, salie, tijm en oregano. Deze werken het beste bij het invriezen; ‘zachte’ kruiden als munt, basilicum en dille zijn minder geschikt en kun je beter vers gebruiken.

2. Je kunt zelf bepalen of je de kruiden eerst fijnhakt of scheurt of heel laat in de blokjes. Je kunt ook een combinatie maken.

3. Giet (extra vergine) olijfolie of gesmolten boter over de kruiden in de ijsblokjesvorm. Wij vinden olie het prettigst.

4. Dek af met plastic folie en vries een nachtje. Haal de volgende dag de blokjes uit de vorm en bewaar ze in een diepvrieszakje (labelen is handig!)

5. Gebruik een of meerdere blokjes bij het maken van soepen, stoofpotten, sauzen, et cetera. Enjoy!