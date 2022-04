In Scheveningen gebeurt van alles

Nu nog moet er een hoop gebeuren, maar Roel Oude Avenhuis (36) en Ruben Woudenberg (37) hebben er alle vertrouwen in: bij de opening dezer dagen is het zand van de witgeverfde houten vloer geveegd, staan de bedjes op het brede strand voor het etablissement dat nog een nieuwe ommuring krijgt, zijn de douches voor de kite- en golfsurfers aangesloten en heeft Boca Grandi haar deuren geopend.

Een beachbar op zo’n 8 kilometer zuidelijker dan het Zwarte Pad waar de meeste bezoekers neerstrijken. Daar hadden de twee ondernemers die hun strandtent met crowdfunding wisten te financieren, ook voor kunnen kiezen, maar het werd juist dat minder ontdekte gedeelte: „Meer ruimte.” Kiters komen amper in de buurt van badgasten en het is juist die mix die ze met hun horeca en surfschool om zich heen willen verzamelen.

Ontwikkeling

Ruben (l) en Roel van Boca Grandi Ⓒ NICK VAN DEN DUNGEN

Het gebied in Kijkduin is volop in ontwikkeling, merken Avenhuis en Woudenberg, beiden inwoners van ’Scheef’, zoals ze dat hier zeggen. Dat blijkt aan de hoge hijskranen die staan opgesteld voor de nodige (luxe) woningbouw, maar ook met de plannen voor South Beach boulevard, een promenade zoals Scheveningen ook kent. Met negen strandtenten, alle met de nodige ruimte ertussen, is het hier rustiger. Goed, de golven in Scheveningen zijn met dank aan de haven weliswaar mooier, „maar daar sta je met 500 man in zee”.

„Een plek voor de toekomst”, menen de twee die hopen het watersportcentrum van de regio te worden. „Kijkduin was vervallen, maar lijkt een hotspot te worden. We zullen meer moeite moeten doen om mensen te trekken, maar het voordeel is dat je een community kunt opbouwen. Mensen die eerst actief willen zijn, maar daarna met de voeten in het zand willen relaxen.”

Met aflandige wind kan er altijd worden gesurft op het water bij de Zandmotor, even verderop. Een in 2011 (en 70 miljoen euro kostende) aangelegde kunstmatige zandbank, ook wel DeltaDuin genoemd. In de vorm van een schiereiland dat door wind en stroming haar zand op natuurlijke wijze langs de kust verspreidt waardoor bredere stranden en duinen ontstaan. Een uniek stuk natuur dat weliswaar wereldwijd de aandacht heeft, maar dat niet de mensenmassa trekt dat de stranden van Scheveningen vol legt.

In de verte ontwaren we de pier met haar reuzenrad, hier is het rustig en stil, met ’s zomers een eigen gedeelte voor nudisten.

Laten we nu niet good old Scheveningen vergeten, want de voor buitenlandse toeristen onuitspreekbare badplaats is niet voor niets de bekendste en grootste badplaats van noordwest-Europa. Volgens de meest actuele cijfers werd Scheveningen in 2019 4,6 miljoen keer bezocht en was de pier in datzelfde jaar met 2,5 miljoen bezoekers de grootste attractie van Den Haag.

Ironisch genoeg dreigt juist die publiekstrekker, tot verontwaardiging van velen, te verdwijnen. Groot onderhoud (en een grote zak met geld) is nodig om op korte termijn gedeeltes te vervangen of te repareren, anders is de constructie voor 2025 niet veilig meer.

Badhuis

Het is onderdeel van de geschiedenis van de badplaats die in 1818 ontsproot met de oprichting van het eerste badhuis van Nederland, door Jacob Pronk. Met de haven, de boulevard, de restaurants aan het strand en de promenade en de nodige attracties als Holland Casino, Sea Life en het beeldbepalende Kurhaus is het Haagse stadsdeel een plek zoals je die je als Nederlandse toerist in het buitenland veelvuldig op de kiek zou zetten.

Het is nog altijd in ontwikkeling: op het Noorderstrand opende eind vorige maand Aan de Koot, een naar eigen zeggen no-nonsense strandtent. Daar houden ze op Scheef niet zo van en dat onderscheidt de plaats meteen van bijvoorbeeld Bloemendaal.

Vandaag, op een dag dat de zon zich eindelijk weer even laat zien, toont het zich van zijn beste kant: mens en hond wandelen over het strand, het brons van de 23 eigenwijze sprookjesbeelden van Tom Otterness die in 2004 werden geplaatst, steekt mooi af tegen de blauwe lucht. Het bier staat op de tafels van de restaurants, de strandtenten maken zich klaar voor een mooi seizoen waarin hopelijk eindelijk alles weer mag, de verse vis vindt gretig aftrek uit de kraampjes die her en der te zijn vinden.

Naar de zogeheten Haagse koffiehuizen is het iets langer zoeken. Dat zijn vaak eenvoudige houten keten waar de echte Hagenezen hun ’bakkie pleuâh’ halen en tegelijkertijd de voetbaluitslagen, de toestand in de wereld en het wel en wee van bekenden bespreken. Cultuurhistorische plekken die worden bedreigd door de komst van hippe koffietenten, waar wij overigens met ons bezoek aan hotspot Tigershark Coffee net zo hard aan meedoen.

De afgelopen twintig jaar is het aantal koffieketen gehalveerd, maar nog altijd weet de local ze te vinden: onder meer op het plein bij cultuur- en natuurhistorisch museum Muzee Scheveningen. De inrichting is eenvoudig, maar hoe bescheidener het interieur, des te beter de koffie meestal is.

Paard en wagen

De karakteristieke Werfstraat.

Richting centrum dwalen we rond in het Hofje van De Lange en dat van Betje van Duijne, een tip van een inwoner. In de zijstraatjes van de Werfstraat vinden we originele vissershuisjes. Het een beter bewaard dan het ander, maar met een beetje fantasie proef je nog de sfeer van toen en zie je zeevisser Jan de Lange (1891-1990) met paard en wagen over de kinderkopjes rijden. Voor 75 cent reed hij kinderen door het stadsdeel en over het strand en haalde hij er in de jaren 60 de aardappelschillen mee op. Nu fietst er een in wetsuit gehulde surfer met shortboard onder de arm, de haren nog nat.

De buurt is veranderd, aldus iemand die hier al 50 jaar woont. Hoewel de huizen klein zijn, liggen ze op een steenworp afstand van zee en zijn ze daardoor inmiddels „een fortuin” waard. Paard en wagen hebben plaatsgemaakt voor Tesla’s en het ’ons kent ons’ neemt af, maar desondanks woont hij er nog altijd met plezier. „Het fijnste is dat ik mijn horloge kan horen tikken”, duidt hij de rust in de buurt.

„Scheveningen zal altijd zijn charme blijven behouden”, weten Boca Grandi-eigenaren Oude Avenhuis en Woudenberg. „Je hebt het stadse van Den Haag en de chille vibe van de surfers. Je krijgt er een nostalgisch gevoel.” En dat gemixt met cultuur, natuur en geschiedenis. En goede koffie, natuurlijk.