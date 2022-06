Dagrecept: Mediterrane linguine met sardines

Buitenland

Pul bier op Oktoberfest in München euro’s duurder

Bier op het bekende Oktoberfest in München wordt komend najaar 15 procent duurder dan tijdens de editie in 2019. Een liter mag dan bijna 14 euro kosten. Een watertje is ook niet goedkoop. De prijs daarvan kan oplopen tot bijna een tientje per liter.