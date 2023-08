Zoveel sparen Nederlanders gemiddeld per maand

Gemiddeld sparen we minder dan die tien procent per maand, zo laten cijfers van het CPB en CBS zien. En dat is minder dan het Nibud ons adviseert.

Het kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën raadt namelijk aan om maandelijks (minstens) tien procent van het nettosalaris opzij te zetten. Verdien jij netto bijvoorbeeld 2.000 euro? Dan is het dus verstandig om elke maand minimaal 200 euro opzij te zetten.

Buffer

Hoeveel je opzij kunt sparen, hangt natuurlijk af van meerdere factoren zoals je gezinssituatie. Maar wil je een gezonde buffer opbouwen, dan is het in ieder geval om verstandig met je geld om te gaan. Op de website van het Nibud kun je de zogenaamde bufferberekenaar raadplegen om te zien wat je minimale spaarbuffer is.

Zou je meer willen sparen, omdat je jezelf niet alleen wil beschermen tegen financiële tegenvallers, maar ook omdat je wil sparen voor een mooie reis of een nieuwe auto? Maak dan een overzicht van je uitgaven van de afgelopen drie maanden en kijk vervolgens hoeveel je elke maand overhoudt en waarop je eventueel kunt besparen.