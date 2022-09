Onderzoek: huisdiereigenaren zetten eigen geluk op tweede plaats

Althans, dat is zo in Amerika. Het onafhankelijke OnePoll heeft in opdracht van Chewy 2000 Amerikaanse huisdiereigenaren gevraagd hoe zij hun huisdier zien. 78% gaf daarbij aan dat thuiskomen na een lange werkdag verwelkomd worden door hun hond het állerbeste moment van de dag is. Ook opvallend: 71% van de ondervraagden heeft aangegeven de behoeftes van hun dier belangrijker te vinden dan die van henzelf.

Invloed

Huisdieren hebben voor veel baasjes een grote invloed op bepaalde keuzes die ze maken. Zo houdt 40% rekening met hun dier bij het plannen van een vakantie en 37% zegt dat hun huisdier invloed heeft op waar ze wonen. Zo kiezen mensen met een hond er bijvoorbeeld niet zo snel voor om in een (klein) appartement te wonen. Voor zelfs 35% van de respondenten beïnvloeden hun huisdieren met wie zij omgaan.

Bijna de helft van de mensen, 49%, brengt hun vrije tijd liefst door met hun hond. Een afspraak afzeggen omdat ze liever bij hun hond zijn? Volgens het onderzoek doet 39% van de baasjes dat geregeld.

Eenzaamheid

Veel dieren vinden het fijn om een soortgenootje om zich heen te hebben. Bijna tweederde van de respondenten (62%) heeft om die reden een extra dier in huis genomen en 33% overweegt die stap te nemen.

Simpele brokjes voorschotelen aan de kat of hond: dat doet 23% van de baasjes liever niet. Zij geven hun dier het liefst een zelfgemaakte maalijd.

Verantwoordelijk

Het hebben van een huisdier dóet wat met je, vinden veel respondenten. 40% zegt dat ze veel verantwoordelijker leven sinds ze voor een huisdier zorgen, 32% vindt zichzelf empatischer. Bijna drie op de tien denkt zelfs dat het hebben van een huisdier hen voorbereidt op het krijgen van kinderen.