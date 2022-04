Spreekuur: Hoe ga je om met een verstoord slaapritme?

Premium Verhalen achter het nieuws

Curvy model Joann: ’Mensen denken gelukkiger te zijn als ze minder wegen, dat had ik ook’

Curvy model Joann van den Herik (23) woont deels in New York, waar ze wekelijks door warenhuis Macy’s wordt geboekt als favoriet model. Het spiegelbeeld waar ze ooit zo’n moeite mee had, is nu haar succesverhaal geworden. Maar daar ging wel wat aan vooraf, beschrijft ze in haar boek Joann’s weg naar...