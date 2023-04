Dit maakt Boeren Leidse Sleutelkaas zo bijzonder

Langs het Noordzeekanaal in Assendelft ligt het zogenoemde Kaasfort Amsterdam, gevestigd in het Fort Zuidwijkermeer. Op die plek liggen de kazen van kaasspecialist René Koelman te rijpen, zoals zogeheten affineurs doen om kazen nog lekkerder te maken voordat ze worden verkocht.

Momenteel liggen er zeven verschillende rauwmelkse Boeren Leidse Sleutelkazen op traditionele manier te rijpen, als onderdeel van een bijzonder project waarbij zeven boeren uit de omgeving van Leiden zijn betrokken. Zij maken deze kaas nog steeds volgens hun eeuwenoude receptuur.

Ze willen zien hoe de smaak van hun verschillende kazen zich tot elkaar verhoudt en hoe de gemeenschappelijke rijping de smaak beïnvloedt.

Kruimelig

„Leidse Sleutelkaas is een nicheproduct, maar wel een mooi, oer-Hollands product sinds de 15e eeuw”, vertelt René Koelman enthousiast. „Boeren Leidse Sleutelkaas wordt al eeuwenlang volgens traditioneel recept bereid in de dorpen rondom de ´Sleutelstad´ Leiden. Het is een pittige, stevige, ietwat kruimelige komijnekaas en heeft door het handmatig afromen van de melk een vetgehalte tussen 20+ en 30+.”

„Het is een magere kaas omdat hij van afgeroomde melk wordt gemaakt. In de 15e eeuw was Leidse boter een belangrijk product en boter begint met melk afromen. Van de magere, zure melk wordt deze kaas gemaakt. Je herkent ’m aan de rode buitenkant met de sleutels uit het wapen van Leiden erop. Omdat de kaas mager is, smolt-ie niet bij tropische temperaturen en was hij langer houdbaar. Zodoende kocht het VOC jaarlijks meer dan drie miljoen kilo Leidse kaas.’”

Intensief

Veel boeren zijn door de jaren heen gestopt om Leidse Sleutelkaas te maken aangezien de productie redelijk intensief is en er vooral vraag naar goedkopere, jonge, romige kazen is. „Al heb je net als bij Goudse kaas onderscheid in jong, belegen en oud, waarbij de sleutelkaas ook een jaar rijpt. Wel zie je dat voor deze kazen geldt: hoe ouder, hoe lekkerder.”

We volgen Koelman door het fort naar de ruimte met sleutelkazen, waar een stuk of tachtig flinke joekels liggen. „Dit project heeft als doel om als boer meer samen te werken, ideeën uit te wisselen en duidelijk te maken dat kaas langzaam rijpt en dus tijd kost.”

„We zijn ook benieuwd of de recepturen van de zeven boeren die onderling wat verschilden, qua smaak een bepaalde rode draad opleveren. Die verschillen zitten ’m bijvoorbeeld in het gebruik van karnemelk of apart zuursel. Rijpen gebeurde ook onder andere omstandigheden. De een deed dat bij vijftien graden, een andere boer bij zeventien graden. Alle kazen hier zijn in dezelfde week gemaakt en de rijpingsomstandigheden zijn op deze locatie gelijk.”

De magere komijnekaas wordt al sinds de 15e eeuw gemaakt. Ⓒ Michael van Emde Boas

Vorige week werd na zes maanden rijping tijdens een proeverij de balans opgemaakt. „Ik was prettig verrast door het feit dat er wel degelijk een mooie gemeenschappelijke basissmaak is.”

Natuurlijk proeven wij een plakje van een ander stuk dat al 12 maanden heeft gerijpt. De kaas krult overigens erg mooi als je hem schaaft. Even later volgt een kleine smaakexplosie in de mond, waarbij de magerte de smaak absoluut niet negatief beïnvloedt. De komijn brengt het allemaal in balans.

Smelten

Koelman: „De kaas is heerlijk op bruin brood met echte boter, maar je kunt hem ook eerst in de koekenpan laten smelten. Omdat hij minder vet bevat, wordt het geen olieachtige, kleverige bedoening. Een scherpe kaasschaaf is wel essentieel omdat hij iets meer brokkelt. Je kunt na het garen een stukje in een stoofschotel brokkelen, dat geeft de stoofschotel een heerlijke diepe smaak.”

„We willen uiteindelijk naar 300 tot 400 kazen per jaar gaan die deze ouderwetse rijping ondergaan. Het doel is om ze onder een gemeenschappelijke naam door de kaasspecialist te laten verkopen. Zij hebben de kennis en passie om het verhaal te over te brengen. Het is een uniek product dat niet verloren mag gaan.”