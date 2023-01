Vijf travelhacks die reizen nét iets makkelijker maken

Lenzendoosjes, óók als je geen lenzen draagt

Slippers, ondergoed, tandenborstel, regenjas: er moet natuurlijk van alles mee op vakantie. Vakantiegangers hebben snel de neiging om grote toilettassen mee te nemen met al hun producten die milliliters en zelfs liters inhoud hebben, wat veel ruimte inneemt. De oplossing: lenzenbakjes! Doe jouw favoriete crème, foundation of andere vloeibare producten in een lenzendoosje en neem zo een gepaste hoeveelheid mee op jouw reis. Hetzelfde kun je doen met sieraden: voorkom dat ze in de knoop raken en hou ze veilig bij je in bijvoorbeeld een pillendoosje.

Pas op, breekbaar (ook als dat niet zo is)!

Regelmatig krijgen passagiers hun koffer of reistas terug met beschadigingen en veelal vallen beschadigingen die zijn aangericht door de luchtmaatschappij niet onder de garantie. Een gouden tip hiervoor: plak het label ’breekbaar’ of ’fragiel’ op je koffer. Hierdoor zou, al heb je natuurlijk nooit garantie, jouw koffer netjes moeten worden behandeld en belandt hij bijvoorbeeld bóven op de stapel van alle bagage, in plaats van helemaal onderop. Een ander voordeel is dat je een grotere kans hebt hem sneller terug te krijgen na je vlucht.

Laat een app je koffer inpakken

Het is altijd een goede vraag: wat neem je allemaal mee en wat past bij de planning en het weer? De app Packpoint is een gratis reisorganizer voor inpaklijsten. Je vult in wat jouw eindbestemming is en wanneer je daar verblijft. Vervolgens krijg je een aanbevolen lijst op basis van reisduur, het weer, je bestemming en geplande activiteiten tijdens je trip. Zelf kun je het nodige nog toevoegen en samengestelde lijsten delen met je naasten of andere reizigers die naar dezelfde bestemming reizen. Zo heb je alles bij je en kun je met een gerust hart op reis!

Nooit meer kwijt

Jaarlijks telt Schiphol 30 tot 40 miljoen stuks bagage en 1 op de 3.000 koffers wordt niet meer teruggevonden. De kans dat je je koffer verliest is dan ook zeker in de huidige tijd behoorlijk groot. Daarom is het fijn om te weten waar je koffer is. Een airtag geeft een bluetooth-signaal af waardoor je precies kunt kijken waar jouw koffer of andere bagage is. Je bevestigt de tag aan het gewenste product en daardoor kun je nauwkeurig je bagage volgen via een GPS.

Boek en bespaar

Online zijn er een hoop tips te vinden over hoe je het voordeligst jouw reis kunt boeken. Diverse sites geven aan dat het perfecte moment om te boeken dinsdagmiddag is en dat je vrijdagavond juist moet vermijden. Daarentegen beweert de site Cheaptickets dat vrijdag juist een van de beste dagen om te boeken is en dat het aan je bestemming ligt wat het meest voordelig is. Een andere site vermeldt dat het niet uitmaakt wanneer je boekt, omdat de prijs wordt gereguleerd door het algoritme van de ticketverkoop en de hoeveelheid consumenten.

Reisexpert.nl deelt weer een andere tip: boek je tickets los. Je reist dan niet rechtstreeks, maar via een grotere luchthaven die meer vliegtuigen kan ontvangen, waardoor vluchten goedkoper zijn. Wel even het tijdverlies incalculeren uiteraard.