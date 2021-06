Koken volgens recept? Met deze tips kan het niet meer fout gaan

Je zou misschien denken dat de échte koks nooit een recept volgen. Niets is minder waar want ook de professionals gebruiken weleens een recept. Ze gebruiken ze alleen net iets anders dan wij.

Eerst doorlezen

Het is voor professionele chefs gebruikelijk om het recept eerst heel goed door te lezen, vóórdat ze ook maar ergens aan beginnen. Dat doen ze omdat ze dan veel makkelijker kunnen anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan dingen ontdooien, vooraf marineren of werken met zeldzame ingrediënten (waar je misschien een vervanger voor moet vinden). Zorg er dus voor dat je een recept van binnen en buiten kent voordat je eraan begint!

Kooktijden

De kooktijden die in recepten staan, zijn bijna altijd schattingen. Kijk daarom altijd naar alle factoren die invloed kunnen hebben op deze schattingen zoals de luchtvochtigheid of het seizoen.

Gebruik altijd je verstand en ken je eigen keuken goed. Ook een goede tip: vertrouw op je eigen zintuigen. Houd dus altijd je gerecht in de gaten en volg niet alleen maar blind het recept.

Goed plannen

Koks rekenen altijd achteruit om de bereidingstijd van een recept te bepalen. Vanaf het moment dat het gerecht geserveerd wordt, tot het inkopen van het eerste ingrediënt. Alles wordt meegenomen. Op deze manier kan er een precieze planning worden gemaakt. Het klinkt misschien als veel werk, maar het geeft wel goed overzicht.

Ingrediënten op volgorde

Het is belangrijk om goed naar de volgorde van ingrediënten in een recept te kijken. De meeste recepten zijn hier namelijk niet heel nauwkeurig in. Sommige ingrediënten hebben meer voorbereiding nodig, dus dan is het handig dat je dat eerst doet.

Heel veel dingen zijn ook persoonlijk. Ben je slecht in uien snijden? Doe dat dan eerst, zodat je niet in de problemen komt als je al dingen in de pan hebt zitten. Gezond verstand komt hier ook nog bij kijken. Maak bijvoorbeeld guacamole altijd op het laatst, anders krijgt het een bruine kleur.

Extra opletten

Er zijn tot slot nog een aantal dingen waar je extra rekening mee moet houden bij het lezen van recepten:

Als er eieren in het recept staan, worden er meestal grote eieren bedoeld.

Met bloem wordt patentbloem bedoeld en met suiker kristalsuiker.

Check altijd de extra benodigdheden voor een recept (denk aan een keukenmachine, mixer of blender), zodat je niet vastloopt terwijl je aan het koken of bakken bent.