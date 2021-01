Met deze drankjes hou je Dry January nog wel even vol

Crodino

Voor dit alcoholvrije drankje moet je voor zijn oorsprong in Italië zijn. Toch is Crodino, na bier, het bestverkochte non-alcoholische drankje in Nederlandse supermarkten. Sinds 1965 wordt dit aperitief volgens onveranderd recept gemaakt. Dankzij een combinatie van mineraalwater, kruiden, specerijen en vruchten, smaakt Crodino perfect bij een borrelplank. Lekker om dit drankje te serveren in een groot wijnglas gevuld met ijs en een schijfje sinaasappel.

Fluère

Een product van eigen bodem, Fluère is gespecialiseerd in spirits zonder alcohol. Vooral voor een overheerlijke gin-tonic ben je bij dit merk in goede handen. Neem bijvoorbeeld de 45ml Fluère Raspberry en voeg Schweppes Tonic toe met als garnering frambozen en gedroogde sinaasappelschil.

Spaanse wijnen

Wijnwinkel Le Nord selecteerde de beste alcoholvrije wijnen om Dry January mee door te komen. Twee Spaanse wijnen van wijnmerk Aldea kun je volgens hun niet overslaan. De rode wijn, gemaakt van de Tempranillo druif heeft een aantrekkelijke rode kleur en vanille- en karameltonen. Voor de witte wijn is gekozen voor een Verdejo gekenmerkt door zijn kruidige en frisse tonen.

Gin-Tonic 0.0

Botanisten uit Kaapstad ontwikkelde ’s werelds eerste alcoholvrije gin-tonic. Ook een Nederlander hielp mee aan de totstandkoming van The Duchess Botanical. Verschil met de hierboven genoemde Fluère is dat deze gin al samengesteld is met tonic. Je hebt verschillende smaken, zoals een roze gin-tonic met geurige bloemenextracten of een gin-tonic op tuin geïnspireerde extracten zoals rozemarijn, limoenblaadjes en komkommer. Pluspunt is dat dit drankje er ook nog eens fantastisch uitziet.

Rumish

Alternatieven voor gin zijn er genoeg, terwijl het bij andere sterke dranken soms wat moeilijker is om een alternatief te vinden. Het alcoholvrije Rumish is erin geslaagd om een goede variant van rum neer te zetten. Het drankje bevat 0,5 graden alcohol om de smaken te bewaren en valt daarom nog in de categorie van alcoholvrije dranken. De mooie fles en smaak zorgen ervoor dat jij niks te kort komt.