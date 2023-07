Uitgelegd: wanneer gebruik je nou precies vanille-extract of vanillepasta?

Elke fanatieke thuisbakker heeft wel een potje vanillepasta of flesje vanille-extract in de voorraadkast staan. Misschien zelfs beide, want vanille maakt je baksels gewoon echt lekkerder.

Vanillepasta wordt gemaakt van echte vanille en is wat dikker dan vanille-extract. Best logisch: het wordt namelijk gemaakt van vanille-extract maar daar wordt ook nog het merg van vanillestokjes aan toegevoegd. Gebruik je de pasta, dan zie je die typische miniscule vanillespikkels ook terug in het eindproduct.

Vanille-extract daarentegen is een geconcentreerde vloeistof die wordt gemaakt van echte vanille. Het is erg vloeibaar en mega sterk van smaak (doordat de vanille zo lang ‘trekt’, zit er in sommige extracten zelfs een beetje alcohol). Doordat het zo geconcentreerd is, heb je maar weinig nodig. Een theelepeltje is vaak al genoeg.

Wanneer gebruik je dan vanillepasta en wanneer vanille-extract? Hoewel de twee ontzettend op elkaar lijken, hebben ze toch een kleine gebruiksaanwijzing. Staat er bijvoorbeeld in je bakrecept dat je vanillepasta moet gebruiken, houd je daar dan ook aan. Vanille-extract maakt je beslag toch iets wateriger en we weten: bakken is precisiewerk. Gebruik daarnaast ook altijd vanillepasta als je een crème of ander pudding-achtig dessert maakt.

Wil je iets vloeibaars een vanillesmaak geven? Gebruik dan vanille-extract. Gebruik het bijvoorbeeld door je ijs, om fruit in te marineren, door je warme chocolademelk of in een marinade voor vlees.

Tip: heb je trouwens een óntzettend stinkende koelkast? Je kunt een paar druppels vanille-extract op een watje doen en achterin je koelkast leggen.

