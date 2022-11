Dagrecept: Wintersalade van rijst, spruitjes en pancetta

Nodig voor 2-3 personen:

- 200 g wilde rijst

- 500 g spruitjes (gehalveerd)

- zeezout en versgemalen zwarte peper

- 2 el olijfolie

- 50 g zonnebloempitten

- sap van 1 citroen

- 100 g feta (verkruimeld)

- handvol bladpeterselie (fijngesneden)

Verwarm de oven voor tot 180 graden (hetelucht of 200 graden elektrisch). Kook de rijst in kokend water op laag vuur in 25-30 minuten gaar.

Leg de spruiten en pancetta in een ovenschaal die zo groot is dat ze er in een enkele laag in passen. Breng op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper en besprenkel met de olijfolie. Schep alles met je handen door elkaar. Zet 25-30 minuten in de oven bestrooi 5 minuten voor het eind met de zonnebloempitten.

Laat de rijst goed uitlekken en roer hem dan door de spruitjes en pancetta, samen met het citroensap, de feta en bladpeterselie. Proef en voeg als het nodig is extra zeezout en versgemalen zwarte peper toe, dien de salade heet op.