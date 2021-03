Recept van de dag: spaghetti al Bianco

Nodig voor vier personen:

•750 gr rundergehakt

•10 gr gedroogd eekhoorntjesbrood, geweekt

•1 prei, schoongemaakt en in dunne ringen

•2 stengels bleekselderij in stukjes

•2 wortels in kleine blokjes

•1 theel tijm

•1 eetl peterselie, fijngehakt

•boter en olijfolie om in te bakken

•1 eetl bloem

•1/2 l bouillon

•1/2 eetl citroenrasp

•1 eetl geraspte extra belegen boerenkaas

Bereiding

Week het gedroogde eekhoorntjesbrood. Een half uur in lauw water. Smoor de prei vijf minuten, dan bleekselderij, wortel, tijm en peterselie erbij. Nog vijf minuten. Bak dan het gehakt mee tot het lekker bruin is. Strooi er bloem, zout en peper over een roer een minuut of drie tot de bloem gaar is en een dikke saus hebt.

Voeg dan de paddenstoelen toe, met het vocht, de bouillon mag erbij en dan heb zet je de pan achterop het fornuis of de zachtste sudderpit. Deksel op een kier, laat maar heel zachtjes wat inkoken en smaak maken. Half uur minstens. Op het einde flink wat citroenrasp, een drupje azijn en wat verse peterselie erdoor.

En een vleugje extra belegen boerenkaas erover. Pasta naar keuze, maar gewoon spaghetti mag ook.