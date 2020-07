Max scheurt virtueel over Zandvoort

Wat is het?

In F1 2020 neem je, net als in voorgaande edities, plaats in één van de stoeltjes in de gelijknamige racesport. Naast Max Verstappen zitten bij Red Bull Racing is een optie in de campaign, net als het daadwerkelijk met de Nederlander een rondje over een circuit scheuren. In de nieuwste editie is er een twist: je kan naast het zelf racen ook nog eens de teambaas van een renstal worden en laten zien hoe een F1-team succesvol wordt.

Naast de My Team-modus heeft ook de traditionele campaign een peer kleine toevoegingen gekregen, zoals het hebben van een daadwerkelijke inhaalknop (voorheen was dat wat meer geknoei), updates die door motorleveranciers worden geïntroduceerd op vaste momenten en natuurlijk de toevoeging van twee circuits: Zandvoort en Hanoi.

Is het wat?

Waar de F1-games altijd proberen zo realistisch mogelijk over te komen, is het gezien het 2020-seizoen niet erg dat Codemasters dit niet te letterlijk neemt. Anders zou Zandvoort achterwege zijn gelaten en en was Mercedes met twee vingers in de neus elke GP dominant. Nee, de toevoeging van een ietwat onrealistisch scenario als een splinternieuw elfde team op de grid is een welkome toevoeging, net als de terugkeer naar Zandvoort.

Het voornaamste kritiekpunt is nog altijd de AI, die ongeacht de moeilijkheidsgraad nog steeds bizarre dingen doet waardoor een racestuur (of controller) het zwaar te verduren krijgt. Onverwacht hard op de rem trappen, totaal geen oog hebben voor een aanstormende auto gedurende een vrije training of constant gaan voor een gat dat er écht niet is. Om vervolgens een crash te veroorzaken waar jij wordt aangemerkt als schuldige. Dit zorgt ervoor dat de game nooit perfectie nadert, al is het wel een leuke titel om te spelen.

Plus- en minpunten

+ My Team-modus leuke en tijdrovende toevoeging

+ Toch op Zandvoort racen in 2020

+ Makkelijker setting wijzigen tijdens race

- AI af en toe echt dom

- Deluxe Schumacher voegt niet bijzonder veel toe

Conclusie

Afgezien van de terugkeer van domme AI, voelt F1 2020 wederom fris aan. In 2019 kreeg je als speler de optie deels in de Formule 2 te rijden, nu krijg je de kans een eigen renstal te runnen. Grote veranderingen blijven in de échte Formule 1 dit jaar misschien wel uit, in de digitale versie zal je je niet snel hoeven vervelen. De vraag is dan ook hoe Codemasters volgend jaar met de nieuwste editie deze toevoeging kan toppen!

Deze review is in samenwerking met XGN.NL